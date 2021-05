Medios en Argentina han dado cuenta de una conmovedora historia ocurrida este mes, cuando una joven enferma por coronavirus murió tras esperar atención en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. Sin ir más lejos, fue fotografiada mientras estaba recostada en el suelo del recinto.

De acuerdo a lo informado por el diario Clarín, la mujer fue identificada como Lara Arreguiz (22), estudiante de Medicina Veterinaria que padecía diabetes, por lo que era insulino dependiente.

No se sabe con claridad cuándo se contagió la muchacha de la COVID-19, pero los síntomas de gravedad comenzaron el pasado 13 de mayo, por lo que un día después decidieron acudir al hospital junto a su madre.

Fue así como sus padres decidieron acudir hasta el Centro de Salud Protomédico de Santa Fe. Ante la inexistencia de camas críticas, ella tuvo que esperar en una silla de ruedas.

Debido a que no había avances, la familia decidió acudir hasta el Hospital Iturraspe, donde tampoco existían camas UCI y sillas de ruedas para enfermos.

Lara Arreguiz pagó con su vida la corrupción y la negligencia del Gobierno. Debió estar vacunada. Era insulino dependiente. Murió esperando una cama. Claro, se llamaba era Arreguiz. No Zannini, Verbitsky ni Vizzotti. QEPD pic.twitter.com/6E1nhqZZrG — Javier Lanari (@javierlanari) May 25, 2021

Ante esta situación, Lara decidió tenderse en el suelo del recinto y apoyar su cabeza sobre su mochila. De esa forma estuvo por varias horas.

“Nos dijeron que no había camas. Ella se sintió muy descompuesta y me decía que se iba a desmayar. Me dijo que se quería acostar, se acomodó en el suelo y yo le puse una chaqueta”, indicó su madre, Claudia Sánchez.

“Me duele haberla visto tirada en el piso sin respirar y que nadie hiciera nada”, agregó.

Luego de varias horas desde el establecimiento les indicaron que se había desocupado una cama, por lo que Lara ingresó a la UCI. Lamentablemente, la enfermedad había avanzado.

“El jueves 20 me mandaron un mensaje desde el hospital preguntando si no quería ir a verla un ratito. Me pareció raro. Fui, y cuando llegué, estaba muy mal, con una máscara de oxígeno. Me miraba y me hacía señas de que estaba ahogada. Me quebré, no podía verla así. Me fui, pero al llegar a mi casa avisaron de que Lara había pasado a terapia y que la habían intubado. A las 3 de la mañana del viernes nos avisaron que falleció”, expuso Claudia.

Hay que señalar que la imagen de la joven recostada en el suelo del hospital ha generado conmoción en aquel país, que vive una de las etapas más duras de toda la pandemia.

Sin ir más lejos, Argentina se encuentra en su segundo confinamiento nacional en el contexto de la crisis sanitaria, debido al elevado número de casos diarios.