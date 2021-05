Como cada año donde hay elecciones las historias de los votantes se llevan la atención de las cámaras y de las personas. Esta vez, la historia de Víctor conmovió a los televidentes.

El hombre se dirigía en su bicicleta a ejercer su derecho a voto al Estadio Monumental, cuando fue interceptado por una periodista de Meganoticias.

Al ser entrevistado, Víctor contó que lleva dos años cesante tras volver de Japón, donde trabajó por varios años.

“A los 21 años me fui a trabajar, y estuve 20 años en el extranjero, Japón. Mi abuelo era japonés. El peor error de mi vida ha sido volver a Chile. Vengo a votar, pero no estoy convencido del voto”, relató al canal de noticias.

Víctor explicó que volvió en 2011 por temas familiares, pero no ha podido encontrar trabajo. “Mi familia me dice que me quede en la casa, he vivido de la caridad de mi familia, de mis hermanos”.

El hombre contó que son seis hermanos y sólo cuatro de ellos pudieron ir a la universidad, pero que ahora los ve pagar sus deudas de estudio por la educación superior.

“El sistema hizo un muy buen trabajo conmigo. No veía esperanza. Veo la experiencia de mis hermanos y me siento avergonzado. Mis hermanos a pesar de todo no se dejaron aplastar por el sistema, en cambio yo, que soy el que me creo más radical, sucumbí”, expresó en pleno despacho en vivo.

Sobre lo qué él espera para nuestro país, señaló que “el Chile que yo quisiera, es un Chile un poco utópico. Un país con más equidad, que se acaben las injusticias. Estaba en enseñanza media cuando se produjo la municipalización de la educación, me di cuenta inmediatamente cómo bajó el nivel. Estudiaba en un liceo fiscal, el A 112, no recibí buena educación”, recordó.

Víctor dejó sus datos e información con los periodistas, con la idea de tener suerte para encontrar trabajo, tal como le ocurrió a un ingeniero comercial que se encontraba cesante desde hace dos años.