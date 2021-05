Medios en Brasil dieron a conocer una dolorosa historia ocurrida en una pequeña ciudad, luego que un adolescente denunciara a través de una carta a sus vecinos las golpizas que le daba su padre, presuntamente, por ser homosexual.

De acuerdo a lo informado por el medio O’Globo, los hechos ocurrieron en una ciudad del sudeste de aquel país llamada Jataí.

A comienzos de la semana pasada un muchacho, de 14 años, dejó una desesperada misiva sus vecinos, en la cual exponía que había sido golpeado por su padre en reiteradas ocasiones.

“¿Alguna vez has sentido que no eres bueno para nadie? Lo estoy sintiendo. Duele mucho aquí. Por favor, ayúdame. No puede soportar. Estoy en la mayor desesperación de mi vida”, detalló el muchacho.

Ante esta situación los vecinos decidieron denunciar los hechos y, además, colocaron grabadoras en las cercanías de aquella casa, para captar los actos de violencia.

En una de las grabaciones, que está siendo investigada, el progenitor le dijo al joven: “Estoy cansado de decírtelo. ¿No te dije ya que te cambiaras? Tienes que cambiar, ¿sabes por qué? Porque si no cambias, te mataré, te volaré”.

De momento la situación está siendo investigada por el Ministerio Público de Brasil. De comprobarse un crimen homofóbico, el padre podría pasar varios años en la cárcel.

De acuerdo a la delagada que estudia el caso, Paula Daniela Ruza, en los interrogatorios el sujeto sostuvo que no golpeó a su hijo debido a su homosexualidad.

“Dijo que no le importa, que acepta y que ya había hablado con el adolescente, pero lo pilló accediendo a videos pornográficos en su celular y no controló su enfado”, expuso.

Luego de haber examinado el cuerpo del adolescente, peritos encontraron no menos de cinco marcas de golpes, tanto en brazos, torso y piernas.