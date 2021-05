El nombre de Luana D’Orazio se ha convertido en un símbolo de la tragedia y de los peligros que enfrentan los trabajadores textiles en Italia. La joven madre de 22 años murió el pasado 3 de mayo en un extraño accidente laboral, que aún nadie se explica.

La mujer se desempeñaba hace un año como tejedora en la fábrica “Orditura Luana”, en Montemurlo (Prato). Ese día, sin que nadie aún pueda explicarlo, la trabajadora fue absorbida y quedó atrapada en el rodillo de una urdidora, “una máquina que permite preparar la estructura vertical de la lona que constituye la trama del tejido”, según explica el portal español ABC.

De acuerdo a las investigaciones, el rodillo la arrastro y finalmente ella murió instantáneamente aplastada por los engranajes de la maquina.

Según los testimonios, nadie escuchó sus gritos de ayuda, ni siquiera su compañero que estaba de espalda, pero cerca de ella.

La policía sigue indagando en los hechos, aunque hasta el momento se descarta la participación intencional de terceras personas en la muerte de la joven que soñaba con ser actriz.

No obstante se sigue investigando una posible negligencia de sus compañeros, por no haber cerrado correctamente un sistema de separación de la maquina para proteger al siguiente funcionario que debiese trabajar allí; así como un posible mal funcionamiento de esta, que hubiese impedido la detección de algún elemento que bloqueara su funcionamiento y paralizara los engranajes.

En tanto, según el portal El Español, la justicia italiana mantiene imputados a dos directivos de la empresa textil con cargos de homicidio imprudente.

Por su parte, la familia de Luana la describió ante la prensa como responsable, soñadora, alegre y amistosa. Además era una madre soltera capaz de todo por su hijo, por lo que aceptaba trabajos temporales que le permitiera mantenerlo.

La madre de la mujer, Emma Marrazzo, añadió que “no quiere culpar a nadie”, pero que “sí que es necesario conocer la verdad”.

“Mi hija era hermosa, buena, estaba contenta con el trabajo que hacía, aunque a veces todos los trabajos pesan, pero a ella le gustaba trabajar”, aseguró al portal Corriere. “La tragedia es grande no solo para mí sino también para los empleadores, el dueño está destruido. Me dijo que lo siente y no sabe cómo sucedió”.

Sin embargo, Luana no es la primera muerte de este tipo en 2021, en febrero pasado también perdió la vida un joven italiano de 23 años quien murió aplastado por una prensa en una empresa de textil en Montale.