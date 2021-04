Medios en México dieron a conocer una sensible historia que atañe a una mujer de 85 años de edad, quien secretamente denunció presuntos malos tratos de su hija y yerno hacia ella, cuando se vacunó con la COVID-19. La afectada dejó todo expuesto en una nota que le entregó a una enfermera.

Según detalló el diario mexicano El Universal, aquello ocurrió en un vacunatorio instalado en la ciudad de Iztapalapa, al cual la anciana llegó el pasado viernes junto a las personas señaladas en la carta.

De acuerdo al reporte, una vez en box de vacunación ella entregó un mensaje en una hoja de papel a la persona que la iba a inocular, en el cual pedía ayuda de forma desesperada.

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa me dejan. Les pido que me saquen de aquí por favor”, decía la nota.

Tras eso, la profesional inmediatamente se contactó con dos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México, los cuales custodian los centros de vacunación en aquel país.

Los dos individuos que eran mencionados por la mujer fueron detenidos en el lugar. Se trata de una persona de 39 años que es hija de la denunciante, mientras que el segundo es su esposo, de 59 años.

Ambos fueron llevados hasta el agente del Ministerio Público, donde se les indicó que serán investigados por la acusación que hizo la anciana ese día. Los dos quedaron en libertad, pero con prohibición de salir de la ciudad mientras duren las indagatorias.

Por su parte, la presunta víctima fue llevada hasta una residencia sanitaria en la ciudad de Iztapalapa, mientras un juez determina qué otro familiar puede hacerse cargo de ella en adelante.

Hay que señalar que México es uno de los países con mayor tasa de mortalidad asociada al coronavirus en toda Latinoamérica. A la fecha acumula un total de 204.000 fallecidos.

Por otro lado, en las últimas semanas aquella nación ha agilizado su proceso de vacunación nacional. Hasta ahora registran 9 millones de dosis colocadas en personas.