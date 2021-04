Una fiesta de profesores de un colegio de la ciudad argentina de San Luis ha generado bastante indignación en Argentina, país que, al igual que Chile, vive un repunte de sus casos confirmados de coronavirus en las últimas semanas. Al lugar habrían llegado cerca de 60 docentes.

Según indicó el diario Clarín, el evento se llevó a cabo el pasado sábado en un centro que se ubica en una localidad llamada Potrero de los Funes y asistieron maestros de una escuela denominada Madre Teresa de Calcuta, con el fin de celebrar el aniversario del recinto.

Si bien la fiesta no fue denunciada por ningún vecino del lugar, algunos docentes publicaron videos y fotografías de ésta en sus redes sociales, lo que dejó en evidencia la situación.

De acuerdo a lo que se observó en los registros, en el lugar no hubo uso de mascarillas, no se mantuvo el debido distanciamiento social y tampoco hubo utilización de alcohol gel.

Las imágenes llegaron a manos de las autoridades de educación y salud de aquella ciudad, quienes determinaron que los profesores deberán estar en confinamiento por al menos 10 días.

#afni2021

Festejaron el cumpleaños de la escuela con BAILE, SIN BARBIJOS, SIN PROTOCOLOS. SAN LUIS

Una vergüenza que los docentes del colegio EPA N° 3 "Madre Teresa de Calcuta" (ubicado en el barrio 9 de julio) hayan echo caso omiso a lo que esta sucediendo en el mundo. pic.twitter.com/3sVhc82U24 — agenciafederalnoticiasdelinterior (@agenciafederal1) March 30, 2021

Por otro lado la rectora del lugar, Liliana De La Vega, sostuvo que en lugar solamente se desarrolló “una cordial reunión”.

“En el marco de los festejos de los 60 años de la escuela Santo Tomas, luego de la tradicional misa, se armó una fiesta clandestina por decirlo legalmente entre los mismos docentes y sacerdotes del colegio”, expusieron los apoderados del lugar en una carta.

“Nada hubiese pasado si no fuera que hay una gran gran cantidad de docentes, maestros de música, educación física, maestras de 1er grado, 3er grado, etc, con COVID-19 positivo. A tal punto que la directora de la secundaria se vio obligada a deslindar responsabilidades y apuntó a dichos festejos en una notificación a los tutores, dejando en claro que la fiesta no fue organizada por el nivel secundario sino que la responsabilidad es del nivel primario”, sostuvo otra apoderada al citado medio.

La situación provocó especial indignación en ese país, ya que ese miércoles, cuando se dieron a conocer antecedentes del hecho, se registraron 16.056 nuevos contagios por COVID-19.

Hay que señalar que, en los últimos días, se confirmó además que el presidente trasandino, Alberto Fernández, está contagiado. Su estado de salud de momento es bueno.