Medios en Estados Unidos dieron cuenta de una cruda historia ocurrida en el estado de Florida, donde se confirmó el asesinato de una mujer colombiana a manos de un ciudadano estadounidense. Ambos contrajeron un matrimonio por conveniencia a fines de 2020.

Según detalla revista People, la víctima fue identificada como Mary Stella Gómez, de 43 años, quien en diciembre pasado se casó con un ciudadano norteamericano llamado Roberto Colón (66) para poder acceder a dicha nacionalidad también.

El trato consistía en que ella podría regularizar su situación en aquel país, mientras se hacía cargo de los cuidados de la madre de Colón, que tiene 97 años.

Todo comenzó el pasado 18 de febrero, cuando Mary viajó desde la ciudad de Miami hasta Palm Beach, para reunirse con su marido. Desde ese momento, detalla su familia, nunca más se supo de ella.

Ana Gómez Mullet, hermana de la víctima, indicó al citado medio que interpusieron una denuncia por la desaparición de la mujer, debido a que su teléfono sonaba como apagado.

“No habíamos tenido ningún tipo de contacto con este señor. Mi hermana no nos había contado que se había casado con él”, sostuvo.

We can confirm the discovery of human remains at 152 S.E. 28th Court today. We are conducting a forensic investigation to determine the person’s identity. 1/2 pic.twitter.com/nbZYaDhaxx

— bbpd (@BBPD) March 6, 2021