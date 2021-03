Le habrían gritado “maricón de mierda” e “hijo de puta”. Acto seguido, denunció, llegaron los puñetazos en su rostro. El hecho, que afectó al joven de 25 años A.S., ocurrió el domingo pasado en un vagón de Metro de Madrid, en España. El caso está en manos de la Policía Nacional.

Los hechos fueron relatados por la asociación Arcópoli, quienes detallaron que la golpiza ocurrió en la Línea 5 del transporte madrileño, cuando un pasajero se paró delante de la presunta víctima y “se le quedó mirando” por largo rato para luego insultarlo, según recoge el portal La Vanguardia.

Tras el primer golpe, el desconocido habría tenido la intensión de continuar. No obstante, la acusación detalla que A.S. logró detenerlo con su antebrazo. Todo esto, continuaron, ocurrió ante la mirada de otros pasajeros, quienes según la denuncia no intervinieron para prestar auxilio.

El pasajero se bajó en la siguiente estación y el joven acudió a una patrulla policial para interponer la denuncia.

Una fotografía enviada a Arcópoli muestra cómo quedó el rostro de A.S. luego de la agresión, quienes confirmaron que “desgraciadamente ha vuelto a suceder”.

Desgraciadamente ha vuelto a suceder: Agresión homófoba en un vagón de @metro_madrid a un chico de 25 años A.S. 🚨@ObsMadLGTB @rubenlodi Dentro hilo 👇 pic.twitter.com/oJUnIImJm8 — Arcópoli (@arcopoli) March 10, 2021

El portal español 20minutos consignó que el Observatorio Madrileño contra la violencia en la diversidad sexual ha recibido 23 denuncias por agresiones homófobas. Esta, en tanto, será denunciada ante la Fiscalía como un delito de odio.

“Que seamos gays sigue molestando a una parte de la sociedad hasta el extremo de golpearnos por el mero hecho de creer que lo somos. Por eso, la educación en el respeto es fundamental para erradicar estos comportamientos”, dijo Rubén López, director del Observatorio, al medio.

En Chile, en tanto, el Movimiento de Inclusión y Liberación Homosexual (Movilh), denunció en marzo pasado que la homofobia y la transfobia había aumentado en un 58% en 2019 respecto del año anterior, con mas de mil casos hasta esa fecha.

“Hubo más casos, más denuncias y los abusos fueron más violentos y salvajes, como queda claro con los aumentos de los atropellos más despiadados (asesinatos y las golpizas). Esta situación ya se venía advirtiendo desde el 2018 y no tiene relación con el estallido social, el cual solo impactó en un incremento de los abusos policiales”, sostuvo el vocero del Movilh, Oscar Rementería.