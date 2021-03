Un ‘youtuber’ español conocido como Borja Escalona fue detenido por las autoridades el pasado jueves, luego de ser denunciado por haber golpeado a una mujer con una máquina de afeitar mientras grababa un video para su canal. El hecho ocurrió en Puerta del Sol.

Según detalla el medio ABC, ese día Escalona estaba recorriendo el centro de Madrid mientras grababa un video en vivo para su red social. Éste consistía en someter a la gente a retos, como cambiarse ropa, sacarse fotos con él y etiquetarlo en Instagram e incluso cortarles el pelo con una máquina de afeitar.

La situación pasó de ser una broma a un problema mayor cuando uno de los peatones se niega a cortarse el cabello y tira la máquina hacia el suelo, lo que genera el enfado del comunicador.

En ese momento, el hombre dijo: “Espera que le voy a dar un bofetón a este. Voy a quitar la cámara un momento porque van a pasar cosas aquí”.

Minutos después ambos inician una discusión, hasta que la otra persona escapa del lugar corriendo. En ese instante, Escalona procedió a lanzar la afeitadora hacia él, pero esta finalmente dio en el rostro de una mujer que se atravesó en el lugar.

“Madre mía la que hemos liado, vamos a llamar a una ambulancia. Vaya golpe”, expuso en un primer momento.

La mujer tuvo que ser intervenida por equipos especializados en la calle, debido a la gravedad del impacto de la máquina. Minutos después fue trasladada hasta un hospital en Madrid, desde donde fue dada de alta horas después.

Por su parte, Borja fue detenido y formalizado por el delito de lesiones, aunque quedó en libertad luego del pago de una fianza.

Posteriormente, el ‘youtuber’ entregó una declaración en su canal: “Le he hecho daño a una mujer. Punto. Fue mala suerte, si no la hubiese tirado no le hubiese dado”.