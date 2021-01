Medios internacionales informaron hace algunos días el triste deceso que tuvo Yatziri, una niña mexicana de siete años que estuvo internada en un centro médico por cinco meses luego de sufrir abusos físicos de forma reiterada.

Sin ir más lejos, se había indicado que la pequeña había pedido a los funcionarios de la salud “no perseverar” en salvarle la vida, debido a que no quería volver a vivir con su familia en la ciudad de Puebla.

Según detalló el Instituto Mexicano del Seguro Social, el deceso se produjo el pasado 28 de diciembre, por causas que no fueron dadas a conocer. Ya en octubre, el organismo había indicado que su estado de salud era grave.

El caso había conmocionado a México en agosto pasado, debido a que Yatziri había ingresado al Hospital del Seguro Social en Puebla con heridas graves. En ese contexto fuentes del recinto expusieron que, en un comienzo, la menor de edad habría dicho a los médicos que “no la salvaran”.

“No me curen, no quiero volver con mis padres para que me sigan pegando”, habría indicado en un instante.

La @FiscaliaPuebla obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva contra Rafael N. y Alejandra Viridiana N. por los delitos de violencia familiar y abandono de persona en agravio de su hija, hospitalizada en el IMSS La Margarita. Detalles: https://t.co/kWodcP1VlJ pic.twitter.com/lBSM6MhloA — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 3, 2020

En esa ocasión, la niña había ingresado al lugar con daño pulmonar debido a una golpiza, quemaduras en su piel y una perforación en los intestinos.

No obstante, según detalló el diario El Universal, las autoridades mexicanas habrían estado al tanto de los abusos desde 2019, aunque ella nunca fue separada de sus padres, que tampoco enfrentaron algún proceso judicial.

Sin ir más lejos, en enero del año pasado había sido hospitalizada en el mismo lugar con cortes en sus piernas y lesiones en la zona abdominal.

Luego de entrar a la UCI del recinto, hace cinco meses, la policía había iniciado una investigación en contra de la familia, logrando detener a los padres biológicos de la pequeña, Alejandra V. y Rafael N., y a su madrastra. Todos ellos permanecen en prisión a la espera de su juicio.

Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes. pic.twitter.com/jlKSbsRUoi — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) December 29, 2020

Por otro lado, aún se está en la búsqueda de un tío de Yatziri, de quien se sospecha que la habría abusado sexualmente durante los últimos años. El sujeto se dio a la fuga luego que la niña ingresara al recinto médico por última vez.

De acuerdo al citado medio, la menor tenía una hermana llamada Mitzi Aidé (3), quien falleció en junio de 2020 en circunstancias sospechosas. Aquel deceso nunca fue investigado por la policía.

Este último fallecimiento fue lamentado por diversos organismos de gobierno en México, país que tiene cifras alarmantes sobre violencia de menores: al menos tres niños mueren en el país a diario y otros siete desaparecen sin dejar rastro (Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México).

“Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes”, detalló el Gobierno de Puebla.