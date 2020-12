Una reconocida influencer estadounidense llamada Alexis Sharkey (26) fue encontrada muerta al costado de una carretera cercana a la ciudad de Houston, luego de estar dos días desaparecida.

Su rastro se había perdido durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias, una de las fechas más populares en Estados Unidos

Según detalla la cadena Fox News, el cuerpo de la mujer fue encontrado el pasado domingo por un empleado del Departamento de Obras Públicas, quien vio los pies de la modelo sobresaliendo entre unos arbustos.

El pasado lunes se informó que la identidad del cadáver era Alexis Leigh Robinault, quien no tenía heridas aparentes. Los agentes presumen que estuvo en el lugar entre viernes y sábado.

De momento, las autoridades sostuvieron que continuarán investigando el hecho. De momento, someterán el cuerpo a nuevos estudios para determinar cuál fue la causa de muerte.

Asimismo, cercanos aseguran que Sharkey tuvo una discusión telefónica con otra persona antes de desaparecer, aunque desconocen de quién se puede tratar.

Por su parte la madre de la joven, Stacey Robinault, sostuvo que su hija habría sido asesinada, asegurando que en el último tiempo “podría haber estado metido en malos pasos”.

“Creo que fue asesinada. Por lo que he podido averiguar, así como el instinto que tengo de madre. Aprendí desde muy joven a confiar en mi instinto. Hasta ahora no me ha defraudado”, indicó.

Alexis se había casado en 2018 con un hombre llamado Tom Sharkey, con quien se había mudado hasta Houston para iniciar nuevos proyectos personales. Una vez allí, llegó a tener 30.000 seguidores en Instagram.

Su último trabajo había sido para la marca Monat, para la cual era consejera en temas relacionados con el cuidado del cabello y la piel.

Según detalló su madre, uno de los proyectos que tenía el matrimonio en el último tiempo era mudarse a Tulum, México, para iniciar nuevos negocios.