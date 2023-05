Durante esta madrugada, en horario de Chile, se llevó a cabo la coronación del rey Carlos III, el eterno heredero británico. La ceremonia estuvo llenada de ritos sagrados para la Corona, entre ellos, “la unción”, el que absolutamente nadie pudo ver.

La ceremonia fue vista en todo momento por millones de personas al rededor del mundo, sin embargo, las cámaras no mostraron “la unción”, un sagrado hito que tuvo que ser tapado con un biombo especialmente diseñado para la ocasión, para que ni el público presente lo viera.

Cuando se coronó a la reina Isabel II, madre de Carlos, en 1952, cuatro caballeros sostuvieron sobre ella un dosel de tela dorada y las cámaras de la BBC transmitieron, durante esos instantes, imágenes del altar de la Abadía de Westminster.

Siguiendo la tradición, el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, aplicó sobre la cabeza, las manos y el pecho del rey óleos consagrados en una ceremonia, la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, por el patriarca ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, la figura cristiana de más alto rango en Tierra Santa.

The most sacred part of the Coronation Service, The Archbishop of Canterbury anoints His Majesty’s hands, chest and head with holy oil in the Coronation Chair.

Regarded as a moment between the Sovereign and God, the Anointing Screen protects the sanctity of this act. pic.twitter.com/PqC8QXSByX

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023