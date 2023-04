De acuerdo a un estudio del 2022 de Yachay Data, basado en datos de World Population Review la estatura promedio de las mujeres chilenas es de 1.59 metros, formando parte del grupo de las más altas del subcontinente. Sin embargo, Rafaella Gabrielle Brienne, una chilena originaria de Santiago y actualmente radicada en Quilpué supera esa estadística por más de 30 centímetros.

La influencer que ocupa el nombre de “La grandota Gabrielle” en redes mide nada menos que 1.96 metros, superando así incluso la estatura promedio de los hombres chilenos, que suelen ser más altos que las mujeres por 20 centímetros.

“De mi familia paterna sí son altos. Mi abuelo media dos metros, mi papá medía 1.90, mis tíos igual son como 2 centímetros más altos que yo”, contó Rafaella a BioBioChile.

Las desventajas de vivir midiendo casi dos metros

Actualmente, la influencer se dedica al modelaje, además de crear contenido para diversas plataformas como Only Fans. Y aunque ha sabido sacarle provecho a su estatura, asegura que no siempre es un beneficio, lo cual muestra en sus redes sociales.

“No puedo estar derecha, tengo que estar como doblada. En mi departamento en sí es todo bajito. Para meterme a la cocina tengo que agacharme, siempre choco con las luces; cuando voy caminando por la calle siempre hay zonas con árboles bajitos, entonces choco con las ramas y en general siempre tengo que agacharme”.

“Tengo que doblar las rodillas, doblar el cuello, porque siempre hay cosas bajas, al menos con el metro en santiago, sobre todo si uso algún zapato un poquito más alto. Hay veces que voy super apurada, super rápido, y choco con la puerta del tren o con las manillas con las que uno se agarra“, relata la mujer de 28 años.

Esto mismo le ha provocado diversos problemas de salud como dolor de espalda, piernas y rodillas. “Siendo joven sufro como si tuviera 60 (años)”, dice la mujer detrás de “La grandota Gabrielle”.

Sin embargo, las dificultades que enfrenta “La grandota Gabrielle” también afloran a la hora de encontrar ropa y zapatos de su tamaño. “En el retail yo no encuentro mi número porque yo calzo 43, y eso para mi estatura es poco. Ese número acá no existe, solo lo encuentro en zapatos de hombre, entonces ahora encuentro zapatos en internet, en el extranjero o en tiendas específicas”, relata.

Por lo mismo, tuvo que adoptar la costumbre de usar exclusivamente zapatillas deportivas o sandalias a pesar de que le gustaría poder usar tacos.

Pero las dificultades que ha atravesado Rafaella por ser alta no solo se restringen a asuntos cotidianos como no encontrar zapatos del número adecuado, sino que también tuvo gran repercusión en su salud mental.

“Ojalá hubiera sido normal”

Aunque desde corta edad la influencer superaba el promedio de estatura, fue en su adolescencia que esto se volvió en su contra.

“Toda la infancia, adolescencia, el periodo escolar, sufrí mucho bullying, mucho. Un colegio en particular en el que duré tres años en Santiago, en Quilicura, me trataban pésimo, solo por ser un poco distinta, me pegaban“, relató.

“Todo el curso me hacía bullying, hombres y mujeres me pegaban”, contó, a lo que agregó: “Entraba a clases y por ejemplo llegaba atrasada, me iba a sentar y todos saltaban”, simulando un golpe, detalló. “Hasta los mismos profesores me hacían bullying. Era horrible”, afirmó la influencer tras “La grandota Gabrielle”.

“Hubo un momento de mi infancia -a mí siempre me encantó ser alta- donde pensaba: ‘ojalá hubiera sido normal’. Me hacían sentir que por el solo hecho de ser alta era fea, que no valía y que nunca iba a conocer el amor”, admitió.

“En mi vida adulta ha sido más fácil”

Las relaciones interpersonales también han sido difíciles por su estatura, explicó la influencer. “En mi vida adulta ha sido más fácil, simplemente he estado con hombres más bajos que yo”, dijo.

Pero esto lo ha logrado mostrándose tal cual es desde antes: “En las aplicaciones de citas yo pongo toda mi información para que no se sorprendan (…) prefiero dejarlo claro desde el principio porque algunas veces en la vida le he llamado la atención a hombres que les acompleja que sea más grande y no me gusta pasar por eso“.

Sacar provecho de una desventaja

No obstante, no siempre ha sido fácil relacionarse, puesto que según relata, cuando aún era adolescente, era acosada por fetichistas: “Yo le atraigo mucho a fetichistas. Hay un fetiche con las mujeres altas y yo he tenido que lidiar con eso desde que era menor de edad. Desde que tenía 16 (años) que me hablaban hombres de muchas partes del mundo que tenían esos fetiches, y yo todavía era adolescente”, recordó.

Por esto, ha tenido que resignificar el impacto de su estatura. “Actualmente, hago contenido con mi estatura, contenido fetichista que me gusta, pero también es molesto sentir que la mayoría de la gente te ve como una fantasía, un objeto, más que una persona”. Sobre esto, Rafaella aclara que la situación es diferente a cuando sufría acoso en su adolescencia, pues ahora es por su propia voluntad. “Cuando ya lo asumí, dije bueno, hay que sacarle provecho”.

Actualmente, “La grandota Gabrielle” genera contenido en una cuenta de Only Fans de la que factura “Entre 400 y 500 mil pesos”, pese a que asegura ser “poco activa”. Sin embargo, aclara que su objetivo no es generar ingresos siempre a través de esta cuenta.

“Me gusta más hacer contenido de redes sociales, en TikTok, en Instagram, cuando ya no lo necesite, voy a eliminar el Only Fans y me voy a dedicar solamente a las redes sociales porque a mí me gusta hacer contenido, videos para que otras chicas altas se sientan identificada conmigo, para que se aprendan a querer“, admitió.

Sobre esto, Rafaella, recomendó a las jóvenes que se encuentra en su posición que “busquen la manera de quererse, tomen terapia, díganse consejos bonitos frente al espejo, sáquense fotos. Las sesiones de fotos ayudan harto a quererse por cualquier cosa física, darse cuenta de que el problema no es uno, sino la gente que es ignorante”.

Esto además de sacarle provecho: “Sáquenle partido a lo que tienen, por ejemplo, jugando básquetbol, vóleibol, haciendo modelaje, hablando en público. La estatura ayuda harto en cualquier tipo de actividad o trabajo donde se va de cara al público porque uno llama la atención”, cerró.