Una joven estadounidense llamada Rachel Mcilravey dio a conocer una situación bastante insólita a través redes sociales, al asegurar que descubrió de la peor forma que la empresa donde trabajaba planeaba despedirla.

El hecho ocurrió hace algunos meses, según ella misma detalló. En ese entonces se encontraba buscando un nuevo empleo, por lo que postuló a algunas vacantes en el mercado.

En ese momento encontró una que le agradó bastante, e incluso ofrecía un salario superior al suyo, por lo que aplicó. Sin embargo, lo vio después no fue de su agrado.

“Por accidente solicité mi propio puesto de trabajo porque la empresa en la que estoy estaba contratando bajo otro nombre”, indicó.

“cuando vi este trabajo, tenía una mejor paga y el trabajo sonaba genial, como lo que quería hacer, por eso lo solicité”, agregó.

Video de Rachel Mcilravey

Como era de esperarse el video su volvió viral en aquel país. Muchas personas solidarizaron con el caso de Mcilravey, quien posteriormente contó más detalles.

“Tuve una buena conversación con el CEO al respecto. Finalmente me fui por mi cuenta y renuncié a ese trabajo, no me sentía valorada”, indicó.

De acuerdo al relato de Rachel Mcilravey, todo ocurrió hace seis meses. La muchacha se encuentra trabajando en una empresa del mismo rubro y no tiene ligazón con sus excompañeros.