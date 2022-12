Medios en Estados Unidos dieron cuenta del caso de un hombre llamado Christopher Spaulding, quien fue detenido por la policía luego que se burlara de ellos a través de una publicación en Facebook. Resulta que el sujeto tenía dos órdenes de detención pendientes y se atrevió a comentar una posteo sobre los “más buscados en Rockdale”.

De acuerdo a la cadena ABC, el departamento de policía de aquel condado había expuesto una lista de criminales que eran perseguidos, y por quienes se entregaba recompensa en caso de cualquier información.

Ante esto Spaulding, de una forma irónica y casi temeraria expuso: “¿Qué hay de mí?”, sorprendiendo a muchas personas.

Lo cierto es que las autoridades, lejos de quedarse mudas, buscaron información del hombre y detectaron que tenía órdenes pendientes, por lo que procedieron a su captura.

Sin ir más lejos, ese instante simplemente le respondieron: “Tiene razón, tiene dos órdenes de arresto, estamos en camino”.

Christopher Spaulding tras las rejas

Dos horas después el departamento publicó una actualización del caso, mostrando una foto de Spaulding esposado y listo para ingresar a un calabozo. En concreto, tenía orden de arresto por ruptura de una condicional.

“¡Le agradecemos su ayuda en su captura! Un agradecimiento especial a nuestra Unidad de Fugitivos por ser activa y eficiente en la detención del Sr. Spaulding, quien tiene 2 órdenes de arresto por delito grave de violación de la libertad condicional”, expresaron.

“Nuestro Top 10 se compila en función de la gravedad de los cargos únicamente. El no estar en esta lista no significa que nuestra Unidad de Fugitivos no lo esté buscando si tiene una orden de arresto activa”, agregaron.

Por lo pronto, el sujeto espera en prisión preventiva la realización de su juico por quebrantamiento de condena. Ahora podría pasar varios años tras las rejas.