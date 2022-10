¿Alguna vez te has preguntado quiénes son las los rostros mejor pagados por realizar una publicidad en Instagram? Si no lo has hecho, deberías, pues la red dejó de ser meramente social, y así lo saben los famosos e influencers, quienes pueden llegar a obtener sumas millonarias por este tipo de publicaciones.

Así quedó evidenciado por un estudio que calculó el dinero que ganaron las celebridades más seguidas de la plataforma en el 2021. Si bien, los deportistas son los que mayor número facturan, no se quedan atrás los cantantes.

Los famosos y sus ganancias en Instagram según estudio

Un estudio realizado por NetCredit, elaboró una lista de los famosos que más dinero ganaron durante el 2021, mediante menciones o publicidad dentro de la plataforma de la red social de Instagram.

Para hacerlo, crearon una lista de los famosos más seguidos de la aplicación por cada país y analizaron las publicaciones patrocinadas que hicieron en el 2021. Con esto, multiplicaron el número esta clase de anuncios por la cantidad que cada celebridad podría cobrar, mediante una referencia cruzada con datos con de una lista enriquecida de Instagram de HopperHQ.

En ese sentido, se entiende por publicación patrocinada, aquella que se divulga con la etiqueta de “asociación paga” o contiene secuencias de marca o hashtags como #anuncio y #patrocinado.

Los 10 famosos mejor pagados por publicidad en Instagram del mundo

De acuerdo a los resultados del sondeo, Cristiano Ronaldo está como número uno en la lista de los famosos mejor pagados en Instagram en el mundo, con 85,22 millones de dólares ganados en 2021, mediante publicidad.

El segundo lugar lo ostenta el también futbolista, Lionel Messi, con 71,96 millones de dólares, seguido de Virat Kohli, un jugador de críquet indio que facturó poco más de 36,6 millones de la divisa norteamericana en publicaciones patrocinadas dentro de la red social.

Las celebridades que más ganan en otros continentes

Otros resultados del estudio que clasificó a las celebridades que más ganan por publicidad en Instagran, demostraron que Ellen DeGeneres es la que más factura por este método en Estados Unidos. Su ingreso en el 2021 fue de 33,73 millones de dólares, con una publicación semanal en promedio, por la que cobra 750 mil dólares (cada una).

En el país vecino, Canadá, es Justin Bieber el que mayor provecho económico le sacó a la red social. Ganó 4,34 millones de dólares con alrededor de 13 publicaciones patrocinadas.

En tanto, en Europa, Cristiano Ronaldo, el número uno de la lista, cobra más de 2 millones de dólares por cada publicación patrocinada. En tanto, al futbolista portugués lo sigue la cantante británica Dua Lipa, con poco más de 13 millones de dólares en publicidad en Instagram.

El resto de los primeros lugares lo completan deportistas europeos. Sin embargo, llama la atención el trabajo del fotógrafo y licenciado en filosofía danés, Mads Peter Iversen, que con 1 millón de seguidores en la plataforma, facturó casi 1,6 millones.

Los famosos mejor pagados por publicidad de Instagram en América del Sur

En América del Sur, las ganancias por publicaciones con patrocinio en Instagram están más repartidas entre las distintas actividades de las celebridades continentales.

Mientras el primer lugar es de Lionel Messi (casi 72 millones), lo siguen (de muy lejos) la cantante brasileña Anitta (16 millones), Maluma en Colombia (4,3 millones), y Luis Suárez en Uruguay (1,6 millones).

En Chile, la persona que resultó mejor pagada en el 2021, por concepto de publicidad, menciones o contenido patrocinado en Instagram, fue Ignacia Antonia, que llegó a la cifra de 428 mil dólares (casi 400 millones de pesos chilenos).

Mira el mapa completo de los famosos que mejor pagados por publicidad en Instagram