Diversas son las historias que han salido en las últimas horas, que tienen relación a la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta tiene relación con una pequeña que nació en una estación del metro de Kiev, en medio de los bombardeos.

La situación fue expuesta por una política ucraniana llamada Hanna Hopko, quien actualmente es presidenta de Democracy in Action y fue parlamentaria de aquel país.

La pequeña se llama Mia y fue asistida por personas con conocimientos en medicina durante el parto. Horas después fue trasladada hasta un hospital junto a su madre.

La mujer había llegado hasta el metro subterráneo para protegerse de los bombardeos que azotan a la ciudad durante los últimos días.

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9

— Hanna Hopko (@HopkoHanna) February 25, 2022