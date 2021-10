Los cambios que vivirá la región Metropolitana traerán bastante consecuencias relacionadas a aforos en eventos. No cabe duda que, en este contexto, los más afectados serán casos como matrimonios, bautizos o cumpleaños.

El pasado miércoles la Región Metropolitana deberá retroceder en el marco del plan Paso a Paso, lo que supondrá una reducción importante en los aforos de eventos y reuniones familiares.

En este contexto, el pasado martes Meganoticias dio a conocer el caso de un joven que deberá realizar un recorte importante en la lista de invitados a su matrimonio, situación que a priori será muy difícil.

El involucrado es Joaquín Prieto, quien sostuvo que tenía un total de 250 invitados para su boda, pero deberá acortar estos a 200, debido a los cambios propios de la Fase 3 y recortes para eventos y reuniones.

“Vamos a tener que pagar 250 personas pero vamos a poder tener 200. Entonces vamos a perder 50 personas que en términos de matrimonio, de estos eventos, es mucha plata”, indicó.

Por lo anterior, Prieto deberá pasar por la incómoda situación antes mencionada, a lo que se suma la evidente pérdida monetaria.

“Toda la gente que sí nos hemos vacunado, que nos hemos cuidado, que usamos mascarilla, nos lavamos las manos, tenemos que seguir viendo restringidas nuestras libertades, al final por un grupito de gente que no cree en las vacunas”, enfatizó.

Restricciones de la Fase 3

1. Atención presencial a público

Ejemplos: comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.

– Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 6 metros cuadrados. Mínimo 4 clientes.

2. Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

– En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

– Siempre debe haber 2 metros. entre los bordes de las mesas.

3. Actividades en gimnasios y similares

– En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

– Siempre debe haber 2 metros. entre máquinas.

4. Actividad física y deporte

– Lugar abierto: máximo de 100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

– Lugar cerrado: máximo de 25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

5. Actividades sin interacción entre asistentes

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 metro. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.

Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

– Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

a) Lugar abierto: 60% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 40% de aforo.

b) Lugar cerrado: 50% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 30% de aforo.

c) Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

– Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

a) Ubicación de asistentes permanente y a 1 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 4 m2. Si hay consumo de alimentos, 1,5 m. entre asistentes.

b) Lugar abierto: 200 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

c) Lugar cerrado: 100 o 500 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

6. Actividades con interacción entre asistentes

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 6 m2, con máximos de:

– Lugar abierto: 100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

– Lugar cerrado: 25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.

7. Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día

Centros Día:

– Actividades grupales con un máximo de 5 personas en un determinado espacio.

– Asistentes sólo con Pase de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:

– Máximo 10 personas y 20 personas si todas tienen Pase de Movilidad.