Los mineros de una faena de sal en Austria ya consumían cerveza y queso azul elaborados de forma sofisticada hace al menos unos 2.700 años, según un estudio publicado por la revista Current Biology.

Los científicos llegaron a esa conclusión luego de analizar las muestras de excrementos humanos encontrados en el corazón de la mina de Hallstatt, en los Alpes austriacos, un lugar protegido por la Unesco y donde se produce sal desde hace 3 mil años.

Our multidisciplinary study on Hallstatt human paleofeces is now published in @CurrentBiology . Congratulations to the whole team!! @msabrysarhan @Kun_L_H @misszingi @orotastabelli @nsegata @r_l_moritz @AlbZink @KowarikKerstin @EURAC @cibiocm https://t.co/ucf4FI6h17

Frank Maixner, microbiólogo del Instituto de Investigación Eurac de Bolzano (Italia) y autor principal de la indagación, dijo que le sorprendió saber que los mineros de sal de hace más de dos milenios eran lo suficientemente avanzados como para “utilizar la fermentación de forma intencionada”.

“Esto es muy sofisticado, en mi opinión. Es algo que no esperaba para aquella época”, dijo Maixner.

El hallazgo es la primera evidencia hasta la fecha de la maduración del queso en Europa, según los investigadores.

Y aunque el consumo de alcohol está ciertamente bien documentado en escritos antiguos y en pruebas arqueológicas, las heces de los mineros también contenían la primera evidencia molecular del consumo de cerveza en el continente, en aquella época.

“Cada vez está más claro que no solo las prácticas culinarias prehistóricas eran sofisticadas, sino que los complejos alimentos procesados, así como la técnica de la fermentación, han tenido un papel destacado en nuestra historia alimentaria primitiva”, afirmó Kerstin Kowarik, del Museo de Historia Natural de Viena.

Ancient poop found in a European salt mine shows that miners from the Bronze Age drank beer and ate blue cheese in what is now present day Austria. Read more in @CurrentBiology https://t.co/JQuffuHxIO@FrankMaixner @KowarikKerstin pic.twitter.com/dHPa2h9BRx

— Cell Press (@CellPressNews) October 13, 2021