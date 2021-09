Hace no mucho se ha informado que Chile vive una “crisis de monedas”, debido a que muchos negocios no cuentan con ellas y se han visto muy complicados a la hora de realizar transacciones en efectivo. Incluso hay quienes dicen que éstas “se escondieron”.

Pues bien, esta situación no se vive en todos los países, y ha quedado bien demostrado con un curioso hecho que ocurrió en China la semana pasada, donde un hombre realizó una cuantiosa compra únicamente con monedas.

Sucedió en la ciudad de Zhoukou, donde un comprador adquirió un auto avaluado en 7800 dólares, algo así como seis millones de pesos chilenos, y los pagó con bolsas llenas de centavos y yuanes.

De acuerdo al diario español La Vanguardia, el jefe del concesionario aceptó la situación y dispuso que 20 trabajadores comenzaran a contar las monedas, una por una.

A father in China was able to pay for a car for his son using only pocket change. The man entered the dealership with 17 bags of coins totaling 51,000 yuan ($7,872). It took 20 employees and 3+ hours to count all of it—but he left with the car when all was said and done. pic.twitter.com/pstGANKiqy

— NowThis (@nowthisnews) August 29, 2021