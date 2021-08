Medios internacionales dieron cuenta de un peculiar caso médico que fue dado a conocer por la revista científica ACG Case Reports en Estados Unidos, en el cual se describe que un esquipo descubrió un insecto al interior del organismo de un hombre durante una colonoscopía.

Se trataba de una especie denominada Coccinellidae, que en Chile se conoce popularmente como ‘Chinita’ la cual extrañamente llegó hasta aquel punto y se mantuvo con vida.

De acuerdo a la descripción del caso, los especialistas indican que se trataba de un hombre de 59 años, a quien se le había ordenado realizar este procedimiento debido a un presunto problema gástrico.

Una de las hipótesis que explicaría cómo el insecto llegó hasta allí sostiene que éste se habría deslizado mientras el paciente dormía en su hogar.

Respecto a la subsistencia en aquella zona, se cree que esto habría sido posible debido al ayuno al que estuvo sometido al hombre, en la previa a realizar el examen médico.

Esto habría permitido que la zona del colon estuviera limpia durante esas horas, situación que posibilitaría la resistencia de la ‘chinita’.

“Su preparación para la colonoscopia puede haber ayudado al insecto a escapar de las enzimas digestivas en el estómago y la parte superior del intestino delgado”, sostuvieron.

El especialista gastrointestinal Keith Siau, residente en Londres, indicó que es extraño que insectos puedan llegar hasta lo más profundo del organismo humano, aunque tampoco resulta imposible.

A través de un tuit, el médico sostuvo que le ha tocado ver casos en los cuales colonoscopias dan cuenta de la existencia de moscas o cucarachas dentro de los intestinos.

Another cockroach, but this time it’s sent for histology 😅🔬 https://t.co/AQo305JvSD pic.twitter.com/v494nLkeBU

— Keith Siau (@drkeithsiau) July 31, 2021