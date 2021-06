Una niña inglesa de tres años de ha vuelto viral luego de protagonizar una dura reprimenda a su madre, tras descubrir que ella había botado a la basura un dibujo que le había regalado ese mismo día.

La pequeña es Tabby Poole-Marsh y su progenitora es Tamzin Poole (35), quien hace algunos días grabó lo que le dijeron a modo de regaño.

Previamente, Tabby había hallado en un cesto uno de los trabajos que con cariño le había entregado. Minutos después, ella entró bastante molesta a una de las habitaciones.

“Esto no está bien (…) Ahora vas a tener problemas”, sostuvo en un inicio. Ante esto su madre le dijo: “Lo siento, fue un accidente”.

Pero ella no se quedó conforme y repitió en varias ocasiones que lo que había hecho su mamá no había sido un error.

Tamzin Poole sostuvo a The Sun que su hija es muy inteligente y siempre está dibujando en casa, por lo que le hace regalos con frecuencia.

“Tabby es una niña muy inteligente y divertida y le encanta practicar la escritura. No tenía ni idea de que este papel significara tanto para ella”, indicó.

“Estaba sentada tomando un café y la oí gritar por el pasillo, así que pensé ‘esto será divertido’ y saqué mi teléfono para grabarlo”, agregó.

Asimismo, la mujer dejó en claro que suele guardar los dibujos que su hija le regala, aunque algunos son sólo líneas, por lo que solía desecharlos.

“Hace unos 20 de esos ‘dibujos’ cada día y yo guardo muchos, pero algunos son solo puntos y garabatos, como este, por lo que acaban en la papelera, pero nunca creí que los encontraría. Al principio me pareció que su reacción era divertida, pero cuando empezó a enfadarse me sentí un poco culpable; no volverá a ocurrir”, concluyó.