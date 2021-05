Mary Duffy es una mujer de 71 años que se ha vuelto viral a través de las redes sociales. Y es que la mujer fue campeona internacional de levantamiento de pesas a los 60 años y reconoce sentirse mejor que hace 30 años.

Oriunda de Connecticut, Estados Unidos, la ‘abuela’ comenzó su proceso a los 59 años, luego de subir de peso tras la muerte de su madre en 2007, lo que la llevó a tomar la decisión de ejercitarse, perdiendo hasta más de 20 kg en un año.

En sus palabras “se enamoró del levantamiento de pesos” y actualmente le dedica alrededor de 20 horas semanales, en sesiones de gimnasio de seis horas, acumulando más de 30 récords estatales y mundiales a su nombre, según detalla el medio Daily Mail.

Pese a que le dijeron que es ‘demasiado mayor’ para ir al gimnasio, Mary tiene récords mundiales de peso muerto de alrededor de 115 kilogramos, así como de hacer banca de 56 kilos y ponerse en cuclillas con casi 80 kilos.

“Empecé a ir al gimnasio en serio hace diez años cuando me di cuenta de que había engordado mucho. Recuerdo que me golpeó cuando me miré en el espejo y pensé: “Esa no soy yo”. Perdí peso rápidamente y me di cuenta de que cuanto más entrenaba, más lo disfrutaba, y así ha sido desde entonces”, dijo al medio antes citado.

Durante sus diez años de entrenamiento, ha tenido que enfrentar varios detractores que no están de acuerdo con su exigencia física a su edad, pero Mary se ha mantenido firme con respecto a los comentarios negativos y reconoce que su lema es “no puedes retroceder el reloj, pero puedes darle cuerda”.

Gracias a dos sesiones de levantamiento de pesas a la semana, además de entrenamiento cardiovascular y de fuerza general todos los días, tuvo el coraje de participar en su primera competencia de levantamiento de pesas en 2014, a los 64 años.

“Puede ser difícil desarrollar músculo cuando eres mayor, pero me encantó ver que mis músculos se vuelven más definidos a medida que me fortalezco”, expresó a Daily Mail.

Mary, quien comparte su progreso en su Instagram de acondicionamiento físico, señaló que “hay muchas personas que intentan decirme que no debería estar levantando pesas a mi edad, pero me río y les digo que revisen mis registros”.

La mujer también reconoce que en varias ocasiones se ha replanteado la idea de continuar con este ritmo, pero asegura que son los mismos comentarios positivos los que le dan ánimo para continuar.