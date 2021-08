Medios internacionales informaron de un caso de crueldad animal que ocurrió el pasado 7 de agosto en la ciudad de Sandusky, Estados Unidos, luego que la policía detuviera a una mujer acusada de matar a su perro tras encerrarlo en un auto y someterlo a altas temperaturas.

Todo inició cuando, ese día, un vecino denunció a una mujer llamada Mouheb Ashakih (56), señalando que la había visto subir a un perro pitbull a un auto, pero no con la intención de llevarlo de paseo.

En el informe se detalla que, luego que el can ingresara al lugar, la propietaria cerró las ventanas y lo dejó expuesto a temperaturas sobre los treinta grados.

De acuerdo a lo expuesto por la cadena FOX, el denunciante expuso que el animal estuvo por el lapso aproximado de 30 minutos expuesto a temperaturas altas.

En ese momento, él mismo le pidió a la mujer que liberara al can, pero ella se negó rotundamente. “No, no me importa. Quiero que muera”, habría respondido.

“El hombre dijo que observó al perro destrozando el interior del vehículo y parecía que quería salir. Se dio cuenta de que todas las ventanas estaban arriba y se sintió preocupado por la seguridad del animal”, detallaron en el informe policial.

Al ser encarada por un grupo de personas, Ashakih indicó que había decidido castigar al perro debido a que, minutos antes, había mordido a otra mascota que ella tenía en el hogar.

Minutos después llegó la policía hasta el lugar y obligaron a la mujer a abrir la puerta para dejar salir al animal. Sin embargo, en ese momento notaron que éste no reaccionaba.

En el informe se reproduce que personas intentaron reanimar a la mascota, pero ésta falleció al cabo de unos minutos, luego de estar expuesta a un intenso calor.

Mouheb Ashakih sufrió una crisis de pánico y debió ser internada en un centro clínico, donde debieron estabilizarla.

Por ahora ella se encuentra con arresto domiciliario a la espera de su juicio por el cargo de crueldad animal, por el cual podría pasar hasta cinco años en prisión.