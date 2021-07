Los leopardos de las nieves son una de las especies terrestres más difíciles de ver. Estos majestuosos animales habitan las altas montañas de Asia Central, pero su existencia se encuentra amenazada.

Según la La ONG de protección a los animales World Wide Fund for Nature (WWF), actualmente quedan ejemplares en 12 países, incluyendo China, Bután, Nepal, India, Pakistán, Afganistán, Rusia y Mongolia.

Cada vez quedan menos debido, principalmente, a que los humanos se han adueñado de la mayor parte de las áreas donde habitan, disminuyendo el terreno donde pueden vivir.

Asimismo, les afecta la disminución de la disponibilidad de las presas para comer, lo cual también está relacionado a la actividad humana.

Son considerados los felinos más esquivos del planeta, ya que son prácticamente imposibles de ver tanto porque suelen habitar en áreas extremas, como porque tienen un camuflaje perfecto.

De hecho, en los últimos años varias fotografías de leopardos de las nieves se han viralizado en redes sociales, pues para los usuarios es muy difícil identificarlos en las imágenes.

Una nueva imagen de este estilo fue publicada en Twitter hace unos días por un funcionarios de los servicios forestales de la India, en la cual es casi imposible ver al animal. A continuación les dejamos un acercamiento (haz clic en las fotos para verlas en grande).

Pues además de este divertido reto, este año se ha logrado captar en video a un leopardo de las nieves, algo que no ocurría desde 2017.

La WWF de Rusia ha compartido filmaciones realizadas en Kazajstán, donde se puede ver al felino en distintos momentos, dando paseos y mirando la cámara trampa.

Las grabaciones fueron realizadas a inicios de 2021, pero recién ahora han podido ser liberadas debido a que el lugar donde estaba instalada la cámara era de muy difícil acceso, informó el portal Yahoo!

Lamentablemente, este sería uno de los pocos leopardos de las nieves que quedan en Kazajstán, pues en esa área sólo habrían alrededor de un centenar, de acuerdo a WWF Asia.

Video footage released by the Russian branch of the World Wide Fund for Nature shows a rare snow leopard in the eastern part of Kazakhstan pic.twitter.com/y42DDNSoRN

— Reuters (@Reuters) July 23, 2021