Un joven argentino llamado Gastón protagonizó una compleja situación en su barrio de la ciudad de Misiones, luego que decidiera robar el perro pitbull de su vecino argumentando que el animal estaba en mal estado y era maltratado.

Semanas atrás, el muchacho de 25 años había publicado un video en Facebook donde explicaba que en varias ocasiones había pedido al dueño del animal, cuyo nombre es Kayser, que lo entregara, pero él se negaba.

“Hola gente les quería mostrar a este perro que está sufriendo mucho. Es un pitbull pero su dueño lo tiene atado a su suerte, yo se lo pedí para mí pero no me lo quiso dar. Mi tía también lo pidió pero no lo quiere regalar. Cuando podemos le damos de comer y agua”, expuso en ese momento.

Fue así como el pasado 26 de junio decidió ingresar de forma ilegal al mencionado domicilio y retirar al can del lugar, cometiendo evidentemente un robo.

Lo cierto es que el rescate del animal duró poco, debido a que una semana después llegaron hasta su hogar un policía en compañía de un veterinario.

“La Policía vino a mi casa con el veterinario de la fuerza y me dijeron que yo estoy en falta por lo que hice y le dije que no tenía problema, que, si tengo que ir preso voy, igual voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien”, expresó al medio local TN.

Por lo pronto, desde el citado medio indicaron que el can fue llevado hasta un refugio de animales, mientras se resuelve quién puede quedarse con su cuidado.

Por lo pronto, Gastón no ha recibido citación a declarar ante el tribunal, aunque se estima que podría recibir una fuerte multa por su acción.

En tanto, el dueño de ‘Kayser’ arriesga hasta un año de cárcel en caso que se compruebe que efectuó malos trastos contra el animal.