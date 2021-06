La presencia de lobos marinos en la comuna de Tomé, región del Bio Bío, ha dejado diferentes registros. Aunque ha sido considerado como algo divertido, lo cierto es que los lugareños, sobre todo pescadores, han manifestado los aspectos negativos de estas apariciones.

Según han reportado las autoridades locales, esta “toma” de la explanada de la comuna sería debido a que estos animales estarían escapando de sus depredadores, las orcas, quienes hicieron una repentina aparición en las costas de la región.

Estas ballenas, estarían ocupando la zona debido a que estarían desorientadas por las altas marejadas que han sido identificadas a lo largo del país.

El hecho, ha sido destacado incluso por medios internacionales, como el diario británico Daily Mail, quienes contaron cómo estos lobos marinos han hecho “de las suyas” en la zona costera de la región.

Fue así que decidieron publicar un hecho específico que ocurrió durante una entrevista con el canal nacional TVN, donde uno de los pescadores afectados se encontraba dando su testimonio al periodista, cuando en el registro se ve a un lobo marino abrir una de las rejas y “correr” hacia el entrevistado, por lo que el hombre debió salir escapando del lugar.

“Esta es una plaga de lobos marinos (…) Llevamos 28 años sin que le hagan control a estos lobos”, explicó el pescador cuando el mamífero decidió irrumpir en medio de la entrevista.

Scores of sea lions apparently panicked by predator orcas or gale-force winds have taken refuge on the beaches of Tome, a town in Chile pic.twitter.com/aWP8cVckMD

— Reuters (@Reuters) June 24, 2021