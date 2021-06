Alrededor de 15 elefantes asiáticos llevan un año recorriendo el norte de China, y han sido visto paseando por bosques e incluso pequeños pueblos dejando un centenar de personas sorprendidas, ya que nunca se había visto un migración de esta especie tan duradera.

Para los científicos, este es un caso muy extraño, y que pese a varios meses de estudio, no han podido encontrar respuesta a la peregrinación de estos elefantes, ya que nadie sabe si están en busca de comida o perdidos entre la población humana.

De acuerdo a información de diversos medios internacionales, la historia comenzó en la Reserva Nacional de Xishuangbanna, en el extremo suroeste de la frontera de China con Laos. Según señala el medio ABC, la travesía de esta manada “incluyó un paseo a través de una estrecha calle del condado, la irrupción en un concesionario de automóviles cerrado e incluso un caso de elefante borracho después de ingerir granos sobrantes de la fermentación”.

Sin embargo, pese a las dudas científicas de este hecho, lo que más ha preocupado a la comunidad China es la cantidad de destrozos que ha ocasionado este grupo de animales, dejando pérdidas avaluadas en “más de 1,1 millones de dólares”, según señaló el medio antes citado.

Aunque este particular grupo ha llamado la atención, no sería el único. “Se ha localizado a otra manada de la misma reserva que se ha movido más de 60 kilómetros de su hábitat usual. Pero todo se volvió más raro cuando el grupo, que inicialmente estaba compuesto de 16 animales, fue divisado el pasado mes de abril a casi 400 kilómetros al norte de la reserva natural, en el condado de Yuanjiang (China)”, indicó ABC.

El biólogo español Ahimsa Campos-Arceiz, experto en migraciones, sostuvo a The New York Times que una posible causa sería la cercanía que estos animales han tenido con los humanos y que “en su camino vieran que los cultivos más allá de la reserva eran más atractivos y fáciles de conseguir que los de su anterior zona”.

“Los elefantes han aprendido que hay mucha comida, es nutritiva, fácil de encontrar y segura. Puede que estén regresando a lugares donde estuvieron hace mucho tiempo”, agregó el especialista.

🇨🇳🐘 Measures taken to keep migrating #elephants away from residential zones in #Yunnan.

🇨🇳🐘 #云南 #野象“旅行团”近日一路北迁,有关部门采取措施全力防范象群迁徙带来的公共安全隐患,确保人象安全。

by 吴歌 via CGTN pic.twitter.com/DDfH26nY2b

— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 1, 2021