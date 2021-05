El gato llamado Rexie Roo es un excelente ejemplo de lo que puede suceder cuando le das a una mascota con capacidades especiales la oportunidad de tener un final feliz.

Antes de encontrar un hogar definitivo, el felino debió a travesar por difíciles momentos. El gato de fue llevado a un refugio rural de Utah, Estados Unidos, con sus dos patas delanteras rotas en enero de 2020. Incapaz de ayudar a Rexie Roo, el refugio publicó en las redes sociales que el felino necesitaba tratamiento médico de emergencia.

No obstante, el equipo Best Friends Animal Society, organización bienestar animal, vieron las publicaciones y no dudaron en ir en ayuda del pequeño Rexie Roo, para luego trasladarlo a un centro de rehabilitación.

En el lugar, los veterinarios determinaron que las patas delanteras de Rexie Roo estaban demasiado dañadas para salvarlas y necesitarían ser amputadas. Después de la cirugía, el afectuoso felino rápidamente comenzó a dominar la vida en dos piernas e impresionó a sus dos hogares de acogida por su adaptación.

Cairistiona Flatley vio los videos del gatito en Instagram y decidió que ella quería darle el hogar temporal que Rexie Roo se merecía, por lo que inició los trámites de adopción.

“Cuando la gente me dice que soy tan amable por adoptar a un gato con necesidades especiales y que tiene suerte de tenerme, solo puedo pensar en la suerte que tengo de tenerlo en mi vida”, dijo a la revista People.

Cairistiona le creó una cuenta de Instagram al gatito, donde comparte su experiencia de vida y entrega diferentes mensajes sobre la adopción de animales con necesidades especiales y que pueden vivir una vida como cualquier otra mascota.

“Lo amo mucho y me ha traído mucha paz y alegría en un año caótico e incierto. Le encanta acurrucarse y comer, y yo también, así que somos una buena pareja”, expresó la mujer.

“No ha dejado que sus diferencias le impidan ser el mejor. También me ha convertido en defensora de los animales con necesidades especiales. Todos los animales merecen amor, independientemente de su apariencia o necesidades. Espero que su historia inspire a otros a adoptar animales que pueden verse o moverse de manera un poco diferente. No cambiaría nada de él”, puntualizó.

Para su dueña, Rexie Roo puede enseñar a las personas sobre la paciencia, la resiliencia y el amor, razón por la cual comparte su vida a través de las redes sociales.