Las autoridades tailandesas descubrieron una cabeza de tigre cortada durante una operación en un falso zoológico, en la frontera con Laos, al que acusan de participar en tráfico ilegal de especies salvajes.

Las autoridades incautaron cinco tigres vivos en el Mukda Tiger Park and Farm, así como partes de cuerpos de otros animales.

Los animales vivos fueron trasladados a un santuario de protección de la fauna salvaje.

Situado en la provincia de Mukdahan (noreste), el Mukda Tiger Park and Farm anunció hace cinco años el nacimiento de seis cachorros de león.

Los test de ADN mostraron que ninguno de los tigres encontrados en el zoo, ni el ejemplar decapitado, estaba emparentado con otros animales del parque.

Estos resultados sugieren que este zoo falso servía como lugar para retener a animales salvajes que eran introducidos de contrabando en Laos y en Vietnam.

“Tienen una licencia de zoo desde 2012 pero afirmaron que sus instalaciones no estaban preparadas para abrir”, explicó a la AFP un responsable del departamento tailandés de parques nacionales, fauna y flora.

“Recibimos informaciones de diversas agencias internacionales sobre las actividades extrañas realizadas por este zoo”, dijo.

The gruesome scenes of a beheaded tiger at Mukda Tiger Park And Farm in Thailand expose the dark reality of the tiger trade.

This is cruelty at its very worst and serves no conservation purpose. #NotEntertainers #EndWildlifeTrade https://t.co/czCIFVQni7

— World Animal Protection (@MoveTheWorld) December 3, 2020