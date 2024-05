Este fin de semana se vivirá la final de la Champions League 2024 entre el Borussia Dortmund vs el Real Madrid, ¿dónde, cuándo y a qué hora ver en vivo el partido y quién los transmite?

Recordemos que los madrileños alcanzaron la instancia final luego de doblegar en los suspiros al Bayer Munich, mientras que el Dortmund superó en semifinales al Paris Saint-Germain (PSG).

El Real Madrid busca obtener su decimoquinto trofeo de Champions League, torneo que ha ganado en 14 ocasiones. La última vez fue ante en la temporada 2021-2022, frente al Liverpool de Inglaterra.

Por su parte, el Borussia Dortmund jugará su tercera final de la Copa de Campeones de Europa, luego de la ganada en la temporada 1996-1997 y la perdida en el 2012-13 ante el Bayern Munich.

Con esto, el Real Madrid y el Borussia Dortmund jugarán la final de la Champions League a las 15:00 horas de Chile del próximo sábado de 1 de junio, en el estadio Wembley de Londres, en Inglaterra.

La gran final de la Champions League entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid será transmitida en vivo por televisión a través del canal ESPN.

En tanto, quienes quieran seguir el encuentro europeo por medio del streaming, el partido se puede seguir a través de la plataforma de Star+.

The last 20 results of the #UCLfinal

A thread. pic.twitter.com/KRl1ZAiv0j

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2024