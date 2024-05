El domingo Día de la Madre traerá temperaturas frías a varias ciudades de Chile, con mínimas entre 0°C y 3°C y máximas que no superarán los 13°C. Además se pronostican lluvias, pero de menor intensidad que en días anteriores.

Muchas personas eligen panoramas al aire libre en el Día de la Madre, para este tipo de actividades es muy importante saber si llueve o no para continuar con los planes ¿Cómo estará el tiempo?

Desde hace algunas semanas que los pronósticos han estado variando sobre las condiciones del tiempo. En un plazo corto se han generado nevazones y grandes cantidades de agua caída en muchas zonas de nuestro país.

Revisando las proyecciones, todo parece indicar que el domingo los abrazos con nuestras madres tendrán que ser más largos, pues las temperaturas seguirán a la baja.

Para Santiago se espera una mínima de 3 grados y una máxima que apenas rondará los 13°. Misma situación se registrará en Concepción, donde los termómetros rondarán entre 1°C y los 12°C, según consigna Meteored.

Revisa a continuación lo que dice el tiempo sobre las temperaturas para el Día de la Madre.

Arica: 17 a 21°C.

Iquique: 17 a 19°C.

La Serena: 7 a 18°C.

Santiago: 3 a 13°C.

Rancagua: 2 a 13°C.

Talca: 2 a 11°C.

Concepción: 1 a 12°C.

Temuco: 0 a 10°C.

Valdivia: 2 a 10°C.

Puerto Montt: -1 a 9°C.

¿Lloverá para el Día de la Madre?

El medio asegura que este domingo la lluvia también estará presente en la festividad, aunque con menos intensidad que en otras jornadas.

En ese sentido se indica que, por ejemplo, en Los Andes (región de Valparaíso) las probabilidades de lluvia llegan al 90%, aunque principalmente se registrarían durante la madrugada y la mañana.

¿Caerá agua en Santiago? Aunque las posibilidades no sean altas, no son cero. Hay un 60% de probabilidades que llueva al menos 1 milímetro en la madrugada. Así que los planes por el Día de la Madre no se cancelarían.

En Rancagua, en tanto, unos 0,5% mm caerían al amanecer. Aunque se destaca que sí hay mayores posibilidades de que llueva en la zona precordillerana.