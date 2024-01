Este lunes 15 de enero se llevará a cabo la 75º edición de los Premios Emmy. El evento se realizará en el Peacock Theater en Los Ángeles, donde se premiará a lo mejor de la televisión en el último año. Esto, tras un lapso de espera debido a la huelga de actores y escritores en Hollywood.

En el caso de la alfombra roja, E! Entertainment realizará una transmisión en vivo de dos horas para Latinoamérica a partir de las 20:00 horas de Chile. Se espera que las grandes estrellas protagonistas de lo mejor de la televisión hagan su entrada triunfal a esa hora, sorprendiendo a los fanáticos con sus elecciones de vestuario.

En el caso de la ceremonia, esta se transmitirá luego a través de TNT y HBO Max.

Los nominados en estos Premios Emmy

Algunos de los talentos confirmados para esta edición de los premios, que harán su aparición en la alfombra roja, son:

Natasha Lyonne (Poker Face), Jessica Chastain (George & Tammy), Elisabeth Moss (El Cuento de la Criada), Bella Ramsey (The Last of Us), Sarah Snook (Succession), Pedro Pascal (The Last of Us), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Elizabeth Debicki (The Crown), Jenna Ortega (Wednesday), son solo algunos de los talentos que harán su aparición en el evento.

También estarán Jeff Bridges (The Old Man), Brian Cox (Succession), Kieran Culkin (Succession), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jeremy Strong (Succession), Anna Torv (The Newsreader, The Last of Us), Christina Applegate (Dead to me), Jeremy Allen White (The Bear), Jason Sudeikis (Ted Lasso) y Claire Danes (Fleishman is in trouble), entre otros.