El plus de contar con un postgrado al buscar trabajo o negociar un aumento

La formación continua es fundamental en un mercado competitivo. Contar con un posgrado no sólo puede abrir nuevas puertas en el mundo laboral, sino también ser un argumento clave para pedir un mejor salario.

La sexta edición del ranking ‘Merco Talento Universitario Chile’ -que elaboran Merco y Laborum- reveló que los recién egresados de Educación Superior aspiran a un salario cercano a 1.179.946 pesos mensuales. Además, más de la mitad de ellos espera trabajar en una gran compañía o en una multinacional.

Pero, cuando ya se ha recorrido un trecho importante en el mundo del trabajo, las expectativas pueden ser aún mayores. ¿Qué tan relevante es contar con un postgrado, a la hora de buscar un trabajo o pedir un mejor salario? En un mundo competitivo, sin duda, la especialización ayuda.

“Efectivamente, te da una mayor probabilidad de encontrar un empleo, pero tenemos que hacer una diferencia entre los procesos de selección de personas que se pueden dar. Por ejemplo, hay procesos de selección de personas donde se da casi por sentado, porque la industria tiene mucho profesional asociado a postgrado”, comenta la psicóloga laboral y académica de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), María José Rodríguez.

A lo anterior, se suma la excesiva cantidad de profesionales disponible en el mercado, es decir, muchas personas con la misma profesión están postulando a un empleo. “Ahora, depende del postgrado porque puede ser uno muy asociado a tu trabajo o al ámbito en el que estás buscando y claramente te empodera”, añade la profesora de la Usach.

El “plus” de tener un postgrado

Según Cadem, el 22% de los chilenos expresa que su mayor miedo radica en la falta de trabajo. Adicionalmente, una investigación de IPSOS mostró que el 73% de las personas considera probable que la inteligencia artificial (IA) influya en la pérdida de puestos de trabajos.

Sin embargo, contar con un postgrado permite enfrentar una entrevista laboral de mejor forma, pues, demuestra un mayor dominio técnico, en opinión de María José Rodríguez. “Si es reciente, te da más actualización; también habla de cierta capacidad cognitiva, de estudio, de perseverancia y de otros elementos que también se consideran en una evaluación psicolaboral”, precisa.

Ahora bien, si el postgrado está relacionado con un área distinta, aporta un plus si el candidato se compara con una persona que no lo tiene, sobre todo cuando se incluye en el perfil de cargo. No obstante, los reclutadores coinciden en que otro factor de gran peso a la hora de buscar un espacio en el mundo laboral es la experiencia.

Buscando un aumento

En lo que va de año, el sueldo pretendido por los talentos chilenos aumentó 12, 41% de acuerdo con el “INDEX – Reporte del Mercado Laboral” de Laborum. En este aspecto, el director asociado de la consultora Robert Half, Caio Arnaes, afirma que la negociación salarial es un tema estratégico que impone desafíos. Hoy no basta con mostrar logros anteriores y demostrar capacidades para aportar valor a una empresa.

Según la académica de la Usach, María José Rodríguez, contar con un postgrado puede ser un argumento útil para pedir un aumento de sueldo. “Es algo que te empodera, que da confianza”, sostiene. Además, la psicóloga lo ve como un requisito implícito en muchos sectores donde el dominio de una temática es clave. “Es recurso muy importante y yo me atrevería a decir que es casi algo que hay que proyectar”, enfatiza.

Profesionales más demandados

En Robert Half, ven una alta demanda de profesionales ligados a la ingeniería y la tecnología; pero, también, de quienes se mueven en el mundo de las finanzas. Asimismo, solicitudes de personas para ventas o marketing son frecuentes, al igual que los profesionales dedicados a los recursos humanos.

“Todo eso se explica debido a la necesidad constante de adaptación a un mercado en transformación, que requiere respuestas para mejorar lo que está en curso y generar bases sólidas para nuevos proyectos, donde se exige optimización de recursos y resultados”, comenta el director asociado de la consultora, Caio Arnaes.

Según el especialista, el mercado está seleccionando rigurosamente a los profesionales. Actualmente, se valoran las habilidades técnicas, las habilidades blandas y la capacidad de gestión, por ejemplo. Saber inglés también puede ser decisivo para quien elige un profesional.