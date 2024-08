En un estudio polémico publicado en mayo de 2024, se planteó la posibilidad de que las personas con tatuajes tengan un mayor riesgo de desarrollar linfoma, un tipo común de cáncer que afecta el sistema linfático. Aunque se reportó un aumento del 21% de probabilidad de linfoma en individuos con tatuajes, el Dr. Robert H. Shmerling de Harvard Health Publishing advirtió que esta asociación no prueba causalidad. Aunque la tinta de los tatuajes contiene químicos potencialmente carcinógenos y puede acumularse en los ganglios linfáticos, no hay evidencia sólida que respalde la relación entre los tatuajes y el linfoma. A pesar de los posibles riesgos asociados a los tatuajes, como infecciones y reacciones alérgicas, se necesita más investigación para confirmar cualquier conexión con el cáncer.

En los últimos años, los tatuajes han ganado una enorme popularidad. Casi un tercio de los adultos en Estados Unidos tiene al menos un tatuaje, y la cifra es aún mayor entre las mujeres de 18 a 49 años.

Sin embargo, recientemente se ha puesto en duda la seguridad de esta práctica, sugiriendo una posible relación entre tatuajes y linfoma.

El linfoma, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, es uno de los más comunes. Los factores de riesgo incluyen la edad avanzada, ciertas infecciones, la exposición a químicos y un sistema inmunológico debilitado. ¿Están los tatuajes incluidos?

Un estudio controversial

Un estudio publicado en mayo de 2024 generó titulares alarmantes al sugerir que las personas con tatuajes podrían tener un 21% más de probabilidades de desarrollar linfoma en comparación con aquellas sin tatuajes. Este riesgo aumentaba significativamente en los dos primeros años después de hacerse un tatuaje, alcanzando un 81% más de riesgo en comparación con quienes no tenían tatuajes.

Ante esto, el Dr. Robert H. Shmerling, de Harvard Health Publishing, advirtió que “un estudio de asociación como este no puede demostrar que un posible desencadenante de la enfermedad (en este caso, los tatuajes) haya causado realmente la enfermedad (linfoma)”.

El especialista subrayó que la mayoría de las diferencias observadas en las tasas de linfoma entre personas con y sin tatuajes no eran estadísticamente significativas, lo que sugiere que el supuesto vínculo podría ser circunstancial o el resultado de otros factores no contemplados en el estudio. Además, no se encontró relación entre el tamaño o la cantidad de tatuajes y el riesgo de desarrollar linfoma.

¿Los tatuajes pueden provocar linfoma?

Si bien el mencionado estudio no logra dilucidar si existe una clara correlación entre los tatuajes y este tipo de cáncer, el experto de la Universidad de Harvard no descartó que pudiera existir una conexión entre los tatuajes y el desarrollo de linfoma, sino que precisó que es algo que no ha sido probado aún.

Incluso, el especialista reconoció que, aunque los tatuajes no son reconocidos como una causa o factor de riesgo para el linfoma, sí existen razones que explican por qué algunos investigadores han decidido explorar una posible conexión.

La tinta utilizada en los tatuajes contiene varios químicos clasificados como carcinógenos, es decir, sustancias que pueden provocar cáncer. Además, se ha observado que el pigmento de la tinta puede acumularse en los ganglios linfáticos agrandados pocas semanas después de hacerse un tatuaje. Las células inmunitarias en la piel pueden reaccionar a estos químicos, migrando hacia los ganglios linfáticos cercanos y desencadenando una respuesta inmunitaria en todo el cuerpo.

“A pesar de los titulares que sugieren que existe una relación entre los tatuajes y el riesgo de linfoma, no hay pruebas convincentes de que sea cierto. Necesitaremos mucha más investigación para estar seguros. Mientras tanto, hay problemas de salud más importantes de los que preocuparse y formas mucho mejores para que todos reduzcamos el riesgo de cáncer”, zanjó el experto.

Tampoco está de más señalar que, aunque los tatuajes realizados por profesionales certificados son generalmente seguros, sí existen algunos riesgos asociados, como infecciones, reacciones alérgicas, cicatrices, e incluso, en casos muy raros, cáncer de piel.