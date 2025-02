Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El cantante Sting, ex vocalista de The Police, vuelve a Chile el 21 de febrero en el Movistar Arena con su tour "STING 3.0", ofreciendo éxitos como "Roxanne" y "Every Breath You Take". La Comunidad Bío Bío sorteará cuatro entradas para su concierto, donde los comentarios con más "Me Gusta" serán los afortunados ganadores. Para participar, debes estar registrado en la comunidad y comentar en la nota antes del jueves al mediodía.