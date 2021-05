Whitney Burk tiene 38 años y tiene una vida relativamente normal en Michigan, Estados Unidos. Trabaja en atención al cliente, pero ha luchado contra su peso durante toda su vida.

Siempre probó dietas diferentes para lograr perder peso, pero estas eran para hacerlo de manera rápida y muchas veces poco saludables para su organismo. “Por lo general, tenía éxito adelgazando de forma temporal, pero después volvía a ganar peso tan pronto como la dieta terminaba”, relató a la revista Women’s Health.

Whitney también explicó que la motivación jugaba un rol fundamental cuando se trataba de llevar una dieta más saludable. “No creía que fuese capaz de perder una cantidad significativa de peso porque siempre me decían que no era posible. Simplemente no tenía la mentalidad adecuada”, agregó.

No obstante, fue en 2015 cuando decidió hacer un giro significativo en su vida. Y es que luego de tener a su segundo hijo, llegó a más 90 kilos y sólo tenía 32 años. “Fue en ese momento cuando decidí hacer cambios. Todavía no estaba preparada para ir al gimnasio, así que me centré en la alimentación y me dediqué al 100% a prestar atención a lo que comía“, dijo a la revista antes citada.

Se dedicó a buscar un estilo que fuese sano y se adecuara a su forma de vida y lo que ella estaba buscando, por lo que comenzó a tener una dieta pescetariana y a hacer los programas de entrenamiento de ‘Beachbody’.

“No me suele importar comer las mismas cosas a menudo, así que me resultó fácil seguir un plan de comidas fijo. También dejé de beber refrescos, café con azúcar, dejé a un lado las patatas fritas y las galletas. Por último, me centré en el tamaño de las porciones”, detalló la mujer.

Pero, ¿en qué consiste este tipo de dieta? Se trata de un patrón alimenticio basado en pescado y marisco combinado con vegetales. Por tanto, la dieta no incluye la presencia de cualquier otro animal como pollo, vacuno o cerdo.

Sus beneficios son varios, aunque tiene directa relación con la salud del corazón. El pescado, sobre todo aquel que es graso, proporciona ácidos grasos omega 3, que como se sabe son esenciales para llevar una vida saludable. Favorece tener una tensión arterial más baja y disminuye el riesgo de sufrir infartos y arritmias, según se explica desde Clínica Mayo.

Aunque para Whitney Burk resultaba una dieta fácil, también comenzó a incursionar en qué tipos de ejercicios complementarían su nuevo estilo de vida. “Durante seis meses, entrené entre 30 y 45 minutos en el gimnasio, cinco días a la semana. Después descubrí el ‘Beachbody’ y mi vida cambió para siempre”, señaló.

El ‘Beachbody‘ es una plataforma online que incluye programas de nutrición y ejercicio realizados por profesionales del sector. Cada uno se adapta a diferentes objetivos: pérdida de peso, tonificación, mantenimiento corporal.

Para la mujer este método resultó tan cómodo, que incluso en 2017, luego de más de un año practicándolo, se convirtió en entrenadora y realiza sus clases desde el living de su casa.

“Hago ejercicio al menos 5 veces a la semana durante media hora. Me conecto a mi cuenta de Beachbody on Demand y escojo el programa de entrenamiento a mi elección. Por lo general, me quedo con un programa y lo termino de principio a fin. Una vez que finaliza, busco otro programa de para hacerlo y no perder la motivación”, explicó.

Sobre sus cambios, Whitney sostuvo que cambió su mentalidad respecto a perder peso. “Después de decidir que no me gustaba cómo me veía en el espejo, quise hacer un cambio y estaba decidida a obtener resultados. Entendí la necesidad de ir a mi propio ritmo y progresar lentamente vez más. Una vez que te mentalizas de que el cambio se puede producir de un día para otro, y empiezas a ver los resultados, se hace un poco más fácil”.

Además, ajustó su alimentación a lo que ella necesitaba para poder bajar de peso y encontró personas que estaban atravesando por algo similar, generando una red de apoyo, y desde que comenzó, ha logrado bajar 30 kilos.

Dieta pescetariana: beneficios y precauciones

Como se dijo anteriormente, este tipo de dieta tiene como protagonista a los pescados y mariscos, fusionando los platos con diferentes verduras. Se encuentra dentro de los tipos de dietas vegetarianas, aunque su proceso también debe ser aplicado correctamente y no afectar a quien lo consuma.

Para sacar el máximo provecho de una dieta vegetariana, elige una buena variedad de alimentos vegetales saludables, como frutas y verduras enteras, legumbres, frutos secos y cereales integrales.

Al mismo tiempo, reducir las opciones menos saludables, como las bebidas endulzadas con azúcar, los jugos de frutas y los granos refinados, aportarán mayores beneficios a este tipo de dieta, además puedes consultar a un nutriólogo o nutricionista experto en dietas vegetarianas, según explica Clínica Mayo.

Además de ayudar al corazón, este tipo de dieta también puede proteger a las personas de los cánceres colorrectales. También, seguir una dieta basada en verduras puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, que incluye afecciones como la resistencia a la insulina, la obesidad y la presión arterial alta.

Un plato ideal pescetariano incluiría verduras o vegetales en un 50%, mariscos o proteínas vegetales en un 25% y cereales integrales u otros carbohidratos complejos en un 25%, según se explica en el sitio Mundo Sano.

No obstante, alguno de sus riesgos radican en los niveles de mercurio que algunos pescados puedan contener, debido a los altos niveles de contaminación del mar. Sobre esto, en el sitio antes mencionado se recomienda que las mujeres que planean embarazarse, mujeres ya embarazadas y niños pequeños, son poblaciones vulnerables por los efectos negativos del mercurio en el neurodesarrollo, por lo que se sugiere evitar este tipo de dieta.