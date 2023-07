Quienes ejercen la medicina, saben que están a expensas de atender casos de vida o muerte, otros que resultan desafiantes (visualmente hablando), de acuerdo a la complejidad de un accidente, enfermedad u otras situaciones que requieran su experiencia. Sin embargo, una afección con lengua verde, supera todo escenario.

Fue el caso en una clínica de Ohio, Estados Unidos, donde una jornada se vio interrumpida por el caso de un hombre que fue a dar al servicio de emergencias, con una situación casi nunca vista, dejando perplejos a quienes se hicieron cargo de la atención.

Como era de esperarse, la experiencia pasó a ser de dominio público, debido a las características del suceso. Medios como ArsTechnica, revelaron algunos detalles, incluso gráficos, bajo la advertencia de que se trata de imágenes que pueden llegar a ser perturbadoras, lo que hace imaginar cómo impactó esto al afectado directo.

¿Infección por hongos? Una lengua verde y un shock enorme

El New England Journal of Medicine, destapó el caso poco conocido en un hombre de 64 años, quien llegó a la consulta prácticamente con una alfombra de color verde en su lengua. La vellosidad recreaba un reducido campo de microorganismos que se instalaron en una zona donde nadie está acostumbrado a presenciar semejante escena.

En un inicio, los desconcertados doctores recetaron a un antimicótico al paciente, pensando que se trataba de la proliferación de un hongo. Pasaron los días, sin embargo, y el crecimiento no se detuvo a pesar de la prescripción médica. Fue entonces, que se dieron cuenta que el diagnóstico no dio en el blanco… o en el verde.

Con lo anterior, en la Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, el personal médico dijo que se trataba del síndrome de lengua vellosa, de la cual hubo otros casos, pero de coloración negra. La lengua verde, no obstante, hizo una compleja y repugnante diferencia en el paciente y para sus médicos.

Según los expertos, la coloración suele presentarse también en color marrón o amarillo, que es igual de perturbador en todo caso.

¿Qué pudo llevar a desarrollar la minialfombra en la lengua del preocupado hombre? Se trató de un misterio que demandaba una respuesta, sin que esta se presentara fácilmente.

¿De cuándo data el primer caso de lengua verde?

El caso de la lengua verde en Ohio, no reviste de novedad. Sus características perturbadoras para quienes la padecen o padecieron (en cualquier color), tampoco.

Se trata de una condición que data del siglo XVI. En 1557 se presentaron los primeros casos y, en ese entonces, no se denominaba síndrome de la lengua vellosa. Tuvieron que pasar cientos de años para estudiar a fondo las causas de dicho padecimiento.

Con el paso del tiempo, se determinó como el efecto de una “combinación de trastornos orales (que) impide que la capa superior de la lengua complete sus ciclos normales de desprendimiento de células viejas, también conocida como descamación defectuosa”, según describe ArsTechnica en su publicación.

No obstante, incluso en el presente, sus causas no están del todo claras. Existen hipótesis al respecto, las cuales tienen que ver con hábitos de vida de las personas, que podrían dar paso al crecimiento de la desagradable capa verde, o de otros colores, tanto en hombres como mujeres.

“…conduce a una acumulación de desechos epidérmicos que pueden formar estructuras largas parecidas a pelos en la lengua”, advierten los expertos.

Los hábitos que propiciarían este raro padecimiento

Como dato adicional a este entramado, la medicina describe que el síndrome de la lengua vellosa, ataca a las papilas filiformes, que son las únicas que no son gustativas. Otras como las fungiformes, foliadas y circunvaladas, serían las menos afectadas.

En las papilas filiformes, o secundarias, se crea la aspereza de la lengua. Además, ayudan a los seres a masticar los alimentos, aparte de otras funciones. Pueden alcanzar longitudes de hasta 18 milímetros en condiciones anormales. De ahí que en esta capa lingual se forme la condición verdosa que se describe en este reporte.

Entre las causas que los expertos tienen en la mira, para explicar esta afección, están: el sexo masculino, en su mayoría, la edad avanzada, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la ingesta excesiva de café o té negro, ciertos tipos de cáncer, uso prolongado de antibióticos y, por supuesto, una deficiente higiene bucal.

“Pero, hasta la fecha, no se ha identificado ningún microorganismo específico como causa o fuente de color de los casos de lengua vellosa”, insisten los expertos.

La lengua verde: ¿una causa benigna o maligna?

Cuando salen a la luz casos como el de la lengua verde en el paciente sexagenario de Ohio, existe alarma ante la posibilidad de que este tipo de situaciones sean malignas o graves.

Sin embargo, al tiempo en que no hay una causa clara del desarrollo de esta condición, lo que sí está claro es que se trata de algo benigno, por lo que no implica riesgo de perder la vida o el órgano muscular movible que permite hablar, degustar alimentos, etc.

Las personas con síndrome de la lengua vellosa sufrieron arcadas, nauseas, boca seca, mal aliento y problemas para degustar. No obstante, el tratamiento se condice con la no gravedad de la situación.

Los médicos recomiendan a los pacientes, en primer lugar, tranquilidad de que se trata de algo que puede ser rápidamente tratable, si se diagnostica como debe ser. Se suma a esto un cuidado bucal especial, dejar de fumar, además de algunos medicamentos. Siguiendo la higiene y otros de los pasos para revertir el color verde en la lengua, sería cosa de días o de semanas para que desaparezca.

Cabe destacar que el paciente de la tercera edad, en Ohio, era fumador y había terminado un tratamiento de antibióticos contra una infección periodontal, poco antes de padecer de lengua verde. Se trata de dos posibles causas dentro de las hipótesis de los expertos que dan paso a la extraña condición.

Los médicos le dijeron que debía dejar de fumar, cepillar sus dientes y lengua cuatro veces al día. Un seguimiento de 6 meses confirmó que el color y la vellosidad había desaparecido, pero el sexagenario se negó a dejar de fumar.