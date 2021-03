La pandemia ha afectado a todas las personas de diferentes maneras, con muchos viendo impactada su salud mental debido a las extensas cuarentenas y al alto nivel de incertidumbre.

Los estados de ánimo y los horarios del sueño han sido factores que se han visto alterados en muchas situaciones, pues no es nada fácil lidiar con esta situación que ha durado tanto tiempo.

Ahora, marzo es un mes que tradicionalmente es difícil y que implica altos niveles de estrés, por lo que podría ser más complejo estando ante una nueva ola de contagios de coronavirus.

Si sientes que tu situación de intranquilidad es más severa, te recomendamos consultar con un especialista en salud mental. Para quienes están en circunstancias de estrés relativamente normales, les dejamos algunas recomendaciones naturales que podrían ayudarles a lidiar mejor con estas semanas.

1- Realiza actividad física

La clínica estadounidense Mayo afirma que “prácticamente cualquier clase de actividad física reduce el estrés“, debido a que, cuando ejercitamos, el cuerpo libera endorfinas, neurotransmisores que entregan una sensación de bienestar de forma natural, ayudando a mejorar el ánimo y a dar tranquilidad.

Para potenciar este efecto basta con que realices cualquier tipo de actividad física, como, por ejemplo, caminar, limpiar la casa, andar en bicicleta, etc.

Aprender yoga también es una buena opción porque la meditación igualmente contribuye a aumentar la calma. Es conocido que el yoga es una buena combinación de ejercicios físicos y mentales, que ayudan a controlar la ansiedad y el estrés.

Por internet e incluso en Youtube puedes hallar múltiples tutoriales sobre cómo practicar yoga, y hay instructores que ofrecen asesoría en línea.

2- Toma un medicamento natural

Existen medicamentos de origen natural que ayudan a darnos sensación de tranquilidad y a reducir el estrés, sin ser para nada adictivos. Es el caso, por ejemplo, de Biozen®, recientemente lanzado en nuestro país por Knop Laboratorios®.

Según indican, Biozen® es un fármaco natural, que fue especialmente formulado para aliviar los trastornos del sueño y estados nerviosos leves a moderados que muchos han sufrido a raíz de la pandemia.

No requiere receta médica, no genera dependencia, no acelera ni sobreestimula el organismo, pero sí ayuda a que nos sintamos más relajados y tranquilos.

Dentro de los componentes de Biozen® y su uso tradicional, encontramos avena sativa, con efectos vinculados al estado de ánimo y disminución de la ansiedad; coffea arábica, que aumenta el estado de alerta y la concentración; passiflora caerulea, tradicional planta medicinal tranquilizante; y valeriana officinale, sedante. Se pueden tomar 3 comprimidos al día, disolviéndolos bajo la lengua.

3- Preocúpate por tus horarios de sueño

El insomnio, que puede surgir a partir de la intranquilidad y las tensiones diarias, sólo empeorará el estrés. Recuerda que el momento del sueño es cuando nuestro cuerpo se recarga, un descanso necesario para poder rendir óptimamente al día siguiente.

Como el estrés puede potenciar los problemas para dormir, intenta evitar el insomnio llevando una rutina establecida antes de irte a la cama, estableciendo hábitos que sean relajantes, comiendo de forma liviana y saludable, y ayudándote, de ser necesario, con algún medicamento natural, como puede ser Biozen®.

4- Escribe uno o varios diarios

Escribir en diarios en nuestro día a día puede ser ventajoso por múltiples razones. En primer lugar, cuando estamos más estresados puede ser más difícil recordar todas las cosas que tenemos que hacer. Anotarlas te ayudará a organizarte mejor, estableciendo orden de prioridades con mayor facilidad y sin olvidar ninguna actividad.

Segundo, pero no menos importante, también puedes considerar llevar un diario donde escribas pensamientos y sentimientos más personales.

Esta práctica “puede ser una buena forma de liberar las emociones que, de otra manera, estarían reprimidas. No pienses en qué escribir, deja que fluya. Escribe lo que se te ocurra. Nadie tiene que leer lo que escribas, así que no te esfuerces por que la gramática y la ortografía sean perfectas”, recomienda la clínica Mayo.