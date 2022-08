En la Semana de la Lactancia, una experta en la materia entregó sus recomendaciones y advertencias sobre la interrupción del amamantamiento de manera prematura, la cual, detalló, no debe practicarse antes de los dos años si no es de común acuerdo con los hijos.

En el marco de la celebración de la Semana de la Lactancia en nuestro país, la especialista en lactancia, Elizabeth Chong, en conversación con BioBioChile, habló sobre los riesgos y los métodos correctos para practicar el destete de los niños.

La ginecóloga y consejera de lactancia de Clínica Las Condes explicó que las razones para interrumpir el amamantamiento se restringen a “indicaciones médicas por enfermedad de la madre o del niño que haga la alimentación incompatible o porque el destete es deseado y la mamá junto al niño lo deciden de esa forma”.

Riesgos de interrumpir la lactancia

De acuerdo a la especialista, el interrumpir la lactancia de manera abrupta puede significar varios riesgos tanto para la salud física como mental de la madre y del hijo.

“Cuando se interrumpe la lactancia de manera abrupta, es decir, de un día para otro, puede ser traumático para el niño y en la madre puede generar mastitis”, explicó.

Al mismo tiempo, afirma, el detener la alimentación de manera sorpresiva puede generar “adversión a otros tipos de leche como fórmulas y al uso de mamaderas” en los niños.

Otros peligros de interrumpir el amamantamiento, describe Chong, pueden ser que se pierdan los beneficios otorgados por la lactancia, como lo son: “Disminuir el riesgo de enfermedades crónicas y agudas, y de desarrollo intelectual”.

No obstante, explica que esto no quiere decir que quienes consumen fórmulas de sustitución de leche materna no tengan estos beneficios.

El método adecuado de destete

Según Chong, “no existe una edad ideal para hacer un destete, este va a estar guiado por la libre elección entre madre e hijo”.

A esto agregó que la lactancia materna, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “debe ser exclusiva y de libre demanda durante los primeros 6 meses y luego se integrará la alimentación complementaria hasta al menos los 2 años, luego hasta que la madre y el niño lo decidan”.

El método adecuado para quienes deciden interrumpir la lactancia deben hacerlo de manera paulatina y disminuyendo las tomas de manera gradual, lo cual puede tomar hasta un mes, explicó la especialista.

Lo ideal es que “uno pueda ir contándole al niño lo que se está haciendo e ir disminuyendo las tomas de manera paulatina. Primero las tomas que son asociadas a ocio y luego aquellas que son más difíciles que son las tomas nocturnas asociadas a sueño”, recomendó Chong.