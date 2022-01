Entre el 15% y 25% de los pacientes diabéticos en el país desarrollan úlceras en sus extremidades inferiores, asegura Síntesis, la Biblioteca Digital de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Mientras que en conversación con BioBioChile, el médico del Hospital San Martín de Quillota, Jaime Aguilar, asegura que “El número de pacientes amputados por pie diabético representa a nivel mundial

el 50% de todas las amputaciones no relacionadas con traumatismos”

Estadísticas sumamente alarmantes, debido a que también gran cantidad de los pacientes diabéticos son jóvenes de 30 años en promedio, asegura Aguilar sumado a que ya a esa edad se realizan operaciones -amputaciones- para salvar extremidades a causa del pie diabético.

¿Qué causa el pie diabético?

Según el portal de medicina, Medline Plus, los problemas en los pies de personas diabéticas ocurren cuando los niveles altos de azúcar en sangre dañan los nervios y los vasos sanguíneos.

Este daño recibe el nombre de neuropatía diabética, señala el portal, provocando síntomas como “entumecimiento, hormigueo, dolor o pérdida de la sensibilidad en los pies”, detalla el sitio.

Primeras señales

Y es, específicamente, este último síntoma es el precursor del pie diabético, explica la enfermera de la Universidad San Sebastián, Amanda Campos, ya que al no tener sensibilidad y no sentir dolor, los pacientes no se dan cuenta si tienen lesiones, lo que puede provocar que la herida se infecte.

Campos dijo que las primeras consultas sobre pie diabético suceden cuando “las personas sienten entumecimiento y cambios en el color de la piel por sectores”, lo cual advirtió son también las primeras señales de sufrir pie diabético en un futuro.

El gran problema viene con la cicatrización de las heridas, ya que como los vasos sanguíneos están dañados puede haber un deficiente flujo sanguíneo a los pies lo que no permitirá que se cure correctamente la herida.

Esto puede provocar gangrena en músculos, piel y otros tejidos, lo que de no tener un adecuado tratamiento podría desencadenar una amputación, versa MedlinePlus.

Una esperanza

En el 2014, la StartUp CuperScience, especialista en biotecnología, realizó un estudio clínico con 30 pacientes con heridas de pie diabético el cual se extendió hasta el 2015.

A estos sujetos se les aplicó un compuesto hecho a partir de cobre, ácido láctico y áloe vera. Y en sólo tres sesiones se vieron mejoras.

El tratamiento consiste en dos productos: una solución de limpieza con cobre y ácido láctico que sirve para eliminar la infección, y un gel con áloe vera y cobre para estimular la cicatrización, explicaron desde la StartUp.

Cupersan, nombre del tratamiento, es distribuido actualmente en más de 500 centros de salud a nivel nacional, entre los que figuran el Hospital San Martín de Quillota, el Hospital Barros Luco, la Municipalidad de La Pintana y el Hospital de Puerto Aysén.

Ahora esperan registrarse ante la FDA (Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos, en español) para comenzar sus estudios clínicos para internacionalizarse.