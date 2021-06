La plataforma de videos TikTok no deja de sorprender a los usuarios a nivel mundial, sobre todo por lo extraños retos que suelen viralizarse rápidamente.

Esta vez, el nuevo desafío que varios tiktokers están haciendo, es consumir suplemento proteico en polvo, debido a que algunos aseguran que es mejor para el entrenamiento. Sin embargo, varios han reportados diferentes contraindicaciones, llegando incluso a sufrir infartos, aún cuando una de las advertencias en los envases de este producto dice “no consumir en seco”.

La idea de este nuevo ‘trend’, es “comer una cucharada de polvo energético antes del entrenamiento sin diluirlo con agua, para maximizar los efectos de los aminoácidos, las vitaminas B, la cafeína y la creatina en el suplemento”, explica la revista Women’s Health.

Briatney Portillo tiene 20 años. Suele hacer deporte constantemente y consumir suplementos proteicos. Cuando apareció el nuevo reto de la aplicación de videos, la joven decidió replicarlo. “Tomando una cucharada seca antes del entrenamiento porque lo vi como tendencia en TikTok (…) Terminando en el hospital porque tuve un infarto”, dijo Portillo en un video de TikTok, donde se le ve en el hospital con electrodos en el pecho.

Una vez que la joven veinteañera se recuperara, conversó con el sitio Buzzfeed, donde señaló que “después de tomar el pre-entrenamiento, comencé a sentir hormigueo y picazón en todo mi cuerpo, lo cual no era una buena sensación, pero lo busqué en Google y me dijo que era un efecto secundario normal, así que comencé a hacer mi entrenamiento. Empecé a sentir una sensación de pesadez en el pecho y un ligero dolor, pero no estaba tan mal. Pensé que tal vez era ansiedad o un fuerte ataque de pánico, así que decidí simplemente ignorarlo y seguir adelante con mi entrenamiento”.

Sin embargo, para lo joven los malestares no terminaron ahí. Luego de su entrenamiento se dirigió a su trabajo donde se desempeña como bailarina, cuando los síntomas comenzaron a aumentar y empezó a sentirse aún más mareada y con mucha sudoración.

“Mi dolor en el pecho regresó y esta vez fue más intenso. El dolor se fue a mi espalda y a mi brazo izquierdo y mi brazo quedó levemente flácido, así que supe que eran síntomas de un ataque cardíaco. Llamé al 911 y llegó la ambulancia”, relató al sitio antes señalado.

Según aclaró la joven, el episodio que sufrió es una condición llamada infarto al miocardio, el tipo más común de ataque cardíaco conocido y que no resulta tan dañino como otros tipos de infartos o afecciones cardíacas. Actualmente Portillo se encuentra en recuperación y en pocos días podrá retomar su vida de manera normal.

Riesgos de consumir suplementos proteicos

La cardióloga Joy Gelbman, explicó a Women’s Health que no se tiene certeza de los componentes de este tipo de suplementos, ya que al menos en Estados Unidos no está regulado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). “Ciertamente, si va a tomar uno, y mucho menos tomar uno de una manera que no es la forma en que ellos lo están sugiriendo, debe darse cuenta de que está tomando un riesgo”, asevera.

La especialista dice que este tipo de “polvos” tiene un alto nivel de azúcar y cafeína. “Esa gran sacudida de cafeína puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, esencialmente ejerciendo una presión sobre el corazón que puede conducir a la liberación de esta enzima cardíaca llamada troponina, que causa el infarto de miocardio”.

No obstante, además de los riesgos cardíacos que la constante ingesta de este producto genera, la especialista sostiene que consumirlo en seco podría ocasionar un peligro de asfixia, tal como se ha visto en algunos videos de la plataforma.

Ahora, la comunidad médica continúa alertando sobre los peligros que los retos de la plataforma TikTok significan y recalcan que ante cualquier ingesta de algún producto, debe ser consultado con un especialista, ya que los suplementos proteicos también necesitan ser dosificados.