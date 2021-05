La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico poco comprendido, que según datos de la Corporación de Fibromialgia de Chile afecta a cerca de un 2,7% de la población nacional, que muchas veces se confunde con cuadros de tensión o cansancio generalizado.

Se caracteriza por dolor músculo esquelético generalizado, sueño poco reparador, fatiga crónica, depresión, estrés difícil de controlar y puntos dolorosos específicos, todo esto en el contexto de la ausencia de patología orgánica aparente, que afecta fundamentalmente a mujeres, en una prevalencia de casi un 90%.

Su diagnóstico puede ser complejo, debido a que se suele confundir con patologías reumáticas como la artritis, artrosis, osteoporosis, reumatismo, incluso el dolor lumbar.

El tratamiento debe tener un enfoque multidisciplinario y es fundamentalmente sintomático. Puede tratarse con medicamentos paliativos como los antiinflamatorios y ciertos tipos de ejercicios, además de tratar sintomatología relacionada con trastornos psicológicos.

No obstante, la alimentación es muy relevante para aliviar síntomas, debido a que muchos pacientes que padecen esta enfermedad padecen colon irritable, intolerancia a la lactosa o al gluten, entre otras dolencias.

¿Cómo sobrellevar la fibromialgia?

“La causa no está clara, sin embargo existen factores que pudieran considerarse predisponentes, por ejemplo, la gran mayoría de las personas con fibromialgia son mujeres. También la agregación familiar, pudiendo existir algún componente genético con un mayor grado de anomalías, la presencia de otros síndromes de dolor regional crónico como la cefalea crónica, dolor pélvico, colon irritable, favorecería la aparición de la patología”, dice la psicóloga Natalia Romero, de la Clínica Novavita.

Al ser una enfermedad tan compleja, se conmemora cada 12 de mayo el Día Internacional de la Fibromialgia, para concienciar a la población acerca de estas enfermedades que afectan entre el 3% y el 6% de la población mundial.

Pese a que esta enfermedad es crónica, hay ciertos alimentos que combaten la inflamación y cuidan el intestino, y que por ello pueden aliviar algunos de los síntomas de esta enfermedad. Una dieta rica en verduras, hierbas y especias, grasas saludables, fermentados y fibra es fundamental para sentirse mejor.

Ximena Galleguillos, directora de la Corporación de Fibromialgia de Chile, explica que alimentos como el café, bebidas colas y comidas altas en grasa, son perjudiciales para la salud de quienes padecen fibromialgia.

“A todos les hace mal comer grasas en gran cantidad, pero el paciente con fibromialgia muchas veces consume varios medicamentos y estos influyen en el peso también. Por eso, si a su dieta diaria se le agrega comida que no es saludable, aumentarán todos los niveles de colesterol, triglicéridos, haciendo mucho más difícil el proceso“, señala.

También explica que beber abundante líquido también es muy importante, sobre todo para ayudar a minimizar los impactos que pueda tener el consumos de varios medicamentos simultáneamente.

“En la dieta es importante disminuir el consumo de carnes rojas, debido a los altos niveles de grasa que contiene. Esto no significa que los pacientes no deban consumirla, sólo que la carne en exceso, no es muy beneficiosa. En cambio, se puede reemplazar por pescados o pollo que no lleven tanto aliño”, indica Ximena.

La directora de la corporación, la cual existe hace 24 años y tiene más de nueve mil pacientes inscritos, también enfatiza en el consumo de frutas y verduras, las que ayudan durante el proceso de digestión.

4 alimentos que ayudan a la fibromialgia

Una dieta rica en verduras, hierbas y especias, grasas saludables, fermentados y fibra es fundamental para sentirse mejor. A continuación, te dejamos algunos alimentos fundamentales en la dieta de quien padece fibromialgia:

1. Pescado:

Este alimento rico en omega 3, es ideal para el consumo en personas con fibromialgia, debido a que este mineral es un buen antiinflamatorio natural, sobre todo para los problemas digestivos, además ayuda como antidepresivo.

Además, Los pescados y mariscos contienen proteínas, vitaminas del complejo B y minerales como potasio, hierro, fósforo, cobre, yodo, manganeso, cobalto y selenio.

2. Palta:

Debido a que contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales, la palta se ha convertido en una de las frutas más nutritivas que existen. Hasta el punto de llamarla un “superalimento”. Es rica en vitamina B5, B6, C, E y K, además Potasio (inclusive más que el plátano).

3. Alimentos con fibra:

La fibra debiese ser parte de la dieta diaria de las personas con fibromialgia. Frutas como las manzanas, pueden ser una gran aliada.

También la puedes encontrar en verduras verdes como la lechuga, espinaca o acelga, así como también zanahorias, legumbres y algunas semillas y frutos secos.

4. Huevo:

El huevo cuenta con todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de los polluelos, por lo que se trata por fuerza de un alimento bastante completo. Tanto la clara como la yema contienen una parte sustancial de proteínas de alto valor biológico.

Se consideran así por la cantidad y equilibrio entre los aminoácidos que las componen, al extremo que son el estándar de referencia en los estudios de nutrición.

Su consumo se recomienda en todas sus preparaciones, disminuyendo el huevo frito, ya que el aceite no es beneficioso para ingerirlo diariamente.

En el caso de las personas veganas o vegetarianas con fibromialgia, es importante consumir suplementos de vitaminas y minerales, como el complejo B 12, y recibir las proteínas y fibra de legumbres, en todas sus preparaciones.

Desde la Corporación de Fibromialgia de Chile, también indican que parte fundamental para sobrellevar la enfermedad, es ejercitarse, ya sea en casa con rutinas suaves o trabajar a la par con un fisioterapeuta o kinesiólogo.