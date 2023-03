El análisis de los números de humor del Festival de Viña debería ser tema obligatorio del debate político entre las elites dirigenciales.

Como sabemos, la sociedad actual vive hoy saturada de información mediada: medios de comunicación, redes sociales y grupos de mensajería son el ecosistema en el cual nos insertamos en lo que conversa nuestro país. Para efectos del debate público, esos actores asumen posturas políticas que reflejan intereses de manera más o menos transparente. Hace una década este ecosistema refleja una polarización evidente, entre una izquierda proveniente de movimientos sociales que supieron utilizar las herramientas tecnológicas para beneficio de su causa, y la reacción a esto de populismos de derecha que rescatan para la era digital decálogos de propaganda política propios del siglo pasado.

Sin embargo, y como han señalado diversos académicos de manera transversal, se trata de una polarización del porcentaje menor de gente interesada en temas políticos de forma cotidiana, la cual no necesariamente encuentra eco en el resto de la población. Por supuesto, esto no significa que la gente viva su vida feliz y satisfecha, pero sí que la actual ciudadanía habita un espacio mucho más empático donde las denuncias impiadosas de Twitter son algo extraño y no la norma.

En realidad se trata de algo muy diferente: una ciudadanía que tiene opiniones claras, y muchas veces radicales, que rechaza al sistema político, que está claramente fragmentada en diferentes segmentos generacionales que expresan valores y “cultura” distintas e incompatible en ocasiones; pero que, con todo eso, vive sus diferencias como una diversidad legítima y no como una confrontación a muerte. El humor del Festival de Viña expresó con claridad la diversidad pero, sin embargo, nunca dejó de ser humor: no hubo punto de comparación con la polarización real que se expresó en el mismo escenario hace justo medio siglo.

Entre todos los números de humor destacó el de Fabrizio Copano. Siendo evidente su sintonía con una expresión política, no se encerró en ella y supo combinar el humor tradicional chileno con un elemento particular del humor estadounidense: reírse del jefe, del presidente. Otro elemento importante de su éxito fue asumirse como parte, representante de una generación, de la que forman parte sus excompañeros del “Club de la Comedia”, los “Bunkers” y el propio Presidente de la República, junto con el público de todos ellos.

La conclusión que podríamos aventurar de esto es que un elemento clave de la polarización política tiene que ver justamente con la pretensión de hablar por todas y todos. Ese afán totalizante de ver a la sociedad como si ella fuera como uno, negándose a asumir su diversidad bajo lógicas distintas a las de amigo/enemigo, son finalmente una falsa unidad que traspasa a nuestra convivencia las lógicas de la guerra.

Esto es completamente diferente de una identidad que asume que habla por sí misma sin dejar por ello de hablarle a quienes no piensan como uno. Hay algo mucho más democrático en asumir la propia identidad en relación a la unidad forzada lograda en base a quitarle la voz a los que no son como uno quisiera. Tal vez por eso el presidente Boric conserva niveles de cariño y respeto aún en medio de encuestas altamente difundidas. Y es que, al parecer, esas encuestas no son sinónimo de odio. Entender eso parece ser un atributo del gobierno que no es compartido por la oposición, ni por buena parte de las vocerías y medios que dan forma al debate público nacional.