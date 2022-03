Emprender con Igualdad

La conmemoración de este 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, coincide con los dos años de pandemia que se han vivido en el mundo, los que sumados a la crisis sanitaria, han traído una crisis financiera y de empleo donde las mujeres han sido las más afectadas: un 11% perdió su empleo, de estos sólo un 45% recuperó los puestos de trabajo asalariado que habían perdido luego de la primera oleada de crisis sanitaria y se estima que la condición laboral en América Latina retrocedió en 18 años en materia de género, según informó la Cepal a mediados del 2021.

El desempleo femenino no sólo repercute en ella y su familia, si no en la economía completa: como ha señalado reiteradamente el Banco Mundial, la manera más efectiva para combatir la pobreza, es cuando la mujer logra integrarse plenamente al mundo laboral remunerado.

“Emprender”, esa palabra que se escucha a diario cuando sabemos de un restorán nuevo, de una persona que renunció a su trabajo para seguir su sueño o de la persona que vende zapatos por Instagram, ha parecido para muchos ser la solución rápida para apalear esta crisis de empleo: se adecúa al teletrabajo, a veces hay que invertir muy poco capital, parten muy informales y al poco tiempo se logra llegar a fin de mes.

Lo que muchas veces no se habla es que existen dos tipos de emprendimiento. Hoy existe un concepto nuevo, el emprendimiento de urgencia o emergencia. Por ejemplo al quedar sin trabajo se decide revender un producto entre conocidos, como muchos lo han hecho durante la pandemia. Allí no se estudia el mercado y lo importante es salir rápido a vender. Por otro lado, están los emprendimientos por innovación, esos que realmente surgen de un diagnóstico, la identificación de un problema y la posterior solución a ésta. Al momento de evaluarlos no hace falta ser académico o adivino para imaginar cuál de los dos tendrá más éxito, proyección y contribuirá a crear mejores trabajos.

Según el estudio “El emprendimiento Femenino en Tiempos de Pandemia”, desarrollado en conjunto por el Ministerio de Economía y el Ministerio de la Mujer, hoy un 45% de las mujeres trabajan remuneradamente (en 2019 alcanzaron el 53% según el INE). De éstas 12% son emprendedoras, un 18% espera emprender a futuro, el 60% dice tener mucho interés por emprender y el 75% cree que el emprendimiento es la mejor alternativa cuando cuesta conseguir trabajo. Nuevamente, mirado el emprendimiento más como para paliar una necesidad que como para desarrollar una genialidad o cumplir con un proyecto pensado con tiempo.

Fortalezas y Obstáculos

Haciendo un zoom a las innovaciones, un dato muy interesante que nos viene desde Startup Chile, es que las Startup –emprendimientos que suponen una innovación- con una mujer en el equipo tienen una mayor tasa de sobrevivencia (61%), mientras que sin mujeres baja al 49% (Startup Chile, 2020).

Sin embrago, persisten la brechas para las mujeres en el ecosistema de emprendimiento, sobre todo en lo que dice relación con el acceso al sistema de financiamiento.

De los mismos datos de Startup, sabemos que un 77% de las mujeres en Chile deben usar sus ahorros como método de financiamiento y sólo 14% logran acceder a co-financimiento por parte de programas públicos o privados.

Una mujer que emprende y quiere sacar cuenta de microempresaria en el Banco Estado, debe pedirle “permiso a su marido”, si su marido no está presente, no existe sin divorcio de por medio o no quiere que emprenda, esa cuenta, simplemente no se la van a entregar y comenzará el periplo de conseguirse cuentas con conocidos para que le depositen, con ruts que no coincidirán con el de la factura y tendrá problemas con el Servicio de Impuestos Internos.

Si una mujer soltera emprende, debe ir a la notaría, pedir un certificado de soltería para que le den una cuenta vista con tope, donde puede tener un máximo de 5 millones depositados y sin derecho a línea ni tarjeta de crédito.

Todavía muchos bancos siguen usando leyes derogadas en 1999, en que estipulan que si una madre soltera saca una tarjeta de débito adicional de su propia cuenta corriente para su hijo o hija menor de edad, necesita la firma del padre -muchas veces ausente- para retirarla. Cortapisas por las que los hombres no pasamos y no nos enteramos si no nos cuentan.

Si esa mujer cotiza y paga Isapre o Fonasa como independiente -práctica incentivada por el Estado reteniendo la devolución de impuestos incluso- que se encomiende al Compín cuando deba presentar una licencia electrónica por enfermedad o embarazo, a la entidad correspondiente, porque siendo ella misma su empleadora, desde su catre clínico debe llenar complejos certificados, adjuntar facturas y boletas, y hablar diariamente con ejecutivos que generalmente le dirán que faltó una firma o un timbre. Si esa emprendedora no puede hacer el trámite -por inconsciencia por ejemplo- , la licencia y el pago que corresponda, pasará a una carpeta de rechazadas.

Según Naciones Unidas, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres o niñas.

En Chile esta semana asumirá un nuevo gobierno, con mayoría de mujeres en su gabinete y líderes sub 40. El nuevo Chile tiene la oportunidad de hacer del emprendimiento una verdadera fuente de innovación, creatividad y generación de empleo, con las mismas condiciones para todos y todas. Para emprender con igualdad, Chile también tiene que despertar.