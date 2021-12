A pocos días de llevarse a cabo las próximas elecciones presidenciales en Chile, uno de los temas que ha generado mayor interés dentro de los programas de gobierno de los dos candidatos que aspiran a la Moneda, Gabriel Boric y José Antonio Kast, ha sido la lista de propuestas tributarias con miras a reducción o alza de impuestos y a mecanismos de recaudación.

Si analizamos en primer lugar el programa tributario del candidato José Antonio Kast, se expone, por ejemplo, la rebaja de impuesto a las empresas. Era un tanto inverosímil pensar en una rebaja del 27% al 17% del impuesto de Primera Categoría en un año., por lo que es sensato que se haya aclarado que la rebaja de impuesto a las empresas será progresiva, y condicionada a la sostenibilidad fiscal y al crecimiento económico en los próximos años.

Debemos considerar que la rebaja de impuestos a las empresas es una muy buena noticia para la inversión y el crecimiento, ya que, en la actualidad, la tributación empresarial en Chile es muy alta en comparación al promedio OCDE (27% vs. 23%), lo cual, sumado a que el país tiene un sistema parcialmente integrado, hace que la carga tributaria para quienes invierten y llevan a cabo negocios sea muy alta. Siendo así, esta propuesta debería también mejorar nuestra competitividad tributaria en el ámbito internacional, atrayendo mayor inversión extranjera.

Sobre la eliminación de la renta presunta, es una medida positiva, puesto que es un sistema tributario bastante anacrónico al día de hoy, especialmente pensando en que en la actualidad tenemos un sistema Pro-PYME, que puede beneficiar a las mismas empresas que se ven favorecidas con la renta presunta.

El programa renovado expone además la eliminación del crédito por IVA a la construcción, el cual es un tema en el que yo sería más cauto, en el sentido de introducir algún contrapeso que impida o disminuya la posibilidad de aumento de precios en las viviendas económicas, ya que, de lo contrario, la eliminación de esa franquicia podría ser regresiva. Finalmente, en materia de contribuciones, es una buena iniciativa el eliminarlas o reducirlas para adultos mayores pensionados.

En la vereda opuesta, la propuesta tributaria de Gabriel Boric aborda el impuesto a los súper ricos, lo que se podría traducir en una bofetada a todos aquellos que están dispuestos a generar riqueza en el país y eso, evidentemente, generaría una estampida de capitales al exterior, como ya ha venido ocurriendo en el último tiempo, simplemente ante la posibilidad de que dicho impuesto se apruebe.

En tanto, la desintegración del sistema tributario no augura como una buena noticia si no se explica exactamente cómo se llevará a cabo, y si no se garantiza que la carga tributaria total de los dueños de empresa no excederá a las actuales, las cuales ya son elevadas y están por sobre el promedio OCDE.

Al mismo tiempo, la idea de no aumentar la tasa del impuesto de Primera Categoría, y al mismo tiempo, gravar las utilidades reinvertidas en las empresas, deja entrever una contradicción. Gravar las utilidades retenidas en las empresas es algo absolutamente opuesto a un estímulo a la inversión, lo que anula fácticamente la mantención de la tasa de Primera Categoría. Las utilidades retenidas, en la gran mayoría de los casos, no están en una cuenta corriente o depósito a plazo a disposición de los socios, sino que están invertidas en el mismo negocio, en maquinarias, activos y capital de trabajo.

Como conclusión, existen puntos más favorables en la candidatura de JAK, mientras se sigue evidenciando deficiencia en el programa tributario de Gabriel Boric, principalmente debido a la ausencia de medidas claras que promuevan el crecimiento y la inversión, así como la creación de nuevas empresas. Ello se contradice con el discurso que el candidato del Frente Amplio ha tenido en los últimos días, en los cuales ha manifestado su preocupación por que el país siga creciendo.

Ambos programas deben ser aún profundizados y revisados por los expertos, pero queda claro que, si bien las propuestas de Boric están enfocadas en lograr mayor recaudación, descuidan el crecimiento económico e inversión del país.