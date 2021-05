Soy responsable en nuestra clínica de garantizar que no se generen contagios de COVID-19 en el centro. Hasta ahora, lo hemos conseguido. Todos los pacientes son examinados y sometidos a pruebas. Como resultado, hemos detectado bastantes casos.

Por supuesto, siempre me preocupa un poco contagiarme yo mismo, pero tenemos suficiente equipo de protección en nuestra clínica. La situación es diferente en los centros de salud estatales. Allí, a día de hoy, el personal no tiene suficientes mascarillas, a veces ni siquiera cuenta con guantes.

En Nigeria, si llegas como paciente con una sospecha de COVID-19 al área de ingresos de un hospital estatal, no te tratan de inmediato. Primero tienes que traer tú mismo los guantes y las mascarillas. Muchos colegas de los hospitales estatales han resultado infectados. Sin embargo, siguen adelante. Porque nosotros, como personal sanitario, tenemos un deber con la gente de aquí.

Estamos haciendo nuestra parte para detener esta pandemia, por Nigeria y por el mundo. Pero no tenemos ninguna posibilidad si los políticos que deciden sobre las vacunas nos fallan.

Según la OMS, los países con más recursos han acaparado alrededor del 81% de las dosis de las vacunas contra el COVID-19. Soy médico, no discrimino según la procedencia de los pacientes. Por lo tanto, cada paciente de alto riesgo que se vacuna es una buena noticia. Pero me pregunto: ¿Qué pasa con los pacientes de alto riesgo de mi país? A Nigeria han llegado casi 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a través de la iniciativa Covax. Eso es bueno, ciertamente. Pero solo es suficiente para inmunizar a 2 millones de sus más de 200 millones de habitantes, menos del 1%.

No es fácil luchar contra COVID-19 aquí. No solo por la falta de equipos de protección. Por ejemplo, en la clínica pública que está cerca de la nuestra en la ciudad, no hay oxígeno en absoluto, para nadie. Si usted es un paciente que desarrolla una forma grave de la enfermedad, sencillamente tiene pocas posibilidades. Especialmente en zonas como esta, ¿no debería protegerse a la gente lo antes posible?

La pandemia nos ha golpeado a todos, en todos los países. ¡Derrotémosla también todos juntos! No hay otra manera. ¿Por qué todas las fábricas del mundo que de alguna manera tienen capacidad para fabricarlas no se han unido en la producción global de vacunas? Cada día que no se produce suficiente cantidad se traduce en pérdidas humanas, en Nigeria y en muchos países del Sur global.

Como médico, me comprometo a actuar únicamente en el mejor interés de las personas. Ningún otro factor debe influir en mis decisiones. Pero que la gente de aquí pueda ser vacunada o no, que sea pronto o dentro de dos años, no depende de mí. Se decide lejos para nosotros y sobre nosotros. Solo puedo apelar a quienes son responsables de ello: No olviden que aquí también luchamos contra el virus. Ayúdenme a ayudar a la gente y a acabar con la pandemia.