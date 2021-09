Este sábado se cumplen 76 días desde que comenzó a funcionar la Convención Constituyente. Durante este periodo, el organismo ha registrado avances aunque a su vez se ha visto envuelta en más de una polémica.

Daniel Stingo es uno de los 155 constituyentes que destaca los logros alcanzados por la Convención pero sin renegar de los entuertos que han copado la agenda en los últimos dos meses.

“Yo creo que hemos avanzado mucho”, señala a BioBioChile el convencional que alcanzó la primera mayoría de votos en las elecciones de mayo recién pasado, pese a que a renglón seguido admite que se han cometido errores. “No hay ninguna institución que se libre de meter la pata”, precisa.

El rol del gobierno en este proceso constituyente, las críticas a la Convención, así como también el revuelo que generó el “falso cáncer” de Rodrigo Rojas Vade son algunos de los tópicos que el popular abogado desmenuza en esta entrevista.

No obstante, la contingencia también está presente. La Parada Militar 2021, las elecciones presidenciales y hasta la polémica entre Carozzi y La Red son otros de los temas sobre los cuales Stingo se refirió en esta conversación.

La institución más importante

-El pasado 4 de julio comenzó el funcionamiento de la Convención Constituyente. ¿Cuál es el balance que hace de estos primeros meses?

Un balance súper positivo, ha sido un tiempo que había que instalarse, empezar a echar a andar la institución. Si tú piensas, no teníamos nada, no había nada de nada, ni en lo que es la legislación, no había un reglamento sobre cómo funcionar, no había reglas de funcionamiento, no había espacio físico, porque todavía tenemos muchos déficits en eso, porque se ha portado harto mal el Congreso, sobre todo el Senado.

El gobierno para qué decir, si vemos que han cambiado tres veces de secretario administrativo es porque no lo hicieron bien. Por lo tanto, como Convención, yo creo que hemos avanzado mucho, hemos trabajado fuerte y bien, pese a todo lo que no nos ha acompañado en términos de estructurales, físicos o reglamentarios. Así que yo hago una muy buena evaluación de lo que ha sido la Convención Constitucional en lo que han sido estos dos meses y días que llevamos.

-Menciona el gobierno. ¿En qué cree que han fallado, o qué podrían haber hecho mejor?

Todo. El gobierno jamás tuvo en su programa inicial una Convención Constitucional, un cambio constitucional. Por lo tanto, como el pueblo de Chile lo obligó, tuvo que asumirlo a regañadientes, pero por supuesto no ha puesto mucho de su parte. De hecho, si tú lo piensas, cuando se llegó a la Ley de Presupuesto, iba cero pesos para la Convención, y lo que se logró de plata para la Convención fue por presión de diputados de oposición, que le decían ‘oiga, esto hay que fijarlo’. Se lo dijeron varias veces, y al final lo dejaron para la última noche de octubre del año pasado, para fijar la plata que se le iba a entregar a la Convención.

Si lo pensamos hoy por hoy, es la institución más importante que está funcionando en Chile en torno de la democracia, porque estamos viendo las nuevas reglas del juego que va a tener esta democracia. Entonces, es una institución que es muy importante en ese sentido, independiente de los otros poderes del Estado, no quiero bajarle el perfil, pero si tú lo piensas esta es una institución que se estrena porque es la primera vez en la historia de Chile, y así y todo el gobierno no ha puesto lo que debía, pone trabas.

Incluso, si tú lo piensas, mira lo que hizo el Presidente, sacando un tuit mentiroso o por lo menos con gran desconocimiento, porque ni siquiera se ha hablado el tema de fondo en la educación, y menos a nadie se le ha ocurrido quitarle el derecho preferente de los padres a la educación, y el Presidente de la República tuitea una mentira, un engaño, no sé como decirlo… Una torpeza si tú quieres, porque se lo dijo el vicepresidente Bassa (Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención Constitucional) a través de otro tuit, y otra gente que con un poco de criterio le dijo ‘¿qué está diciendo usted? Si nosotros ni siquiera hemos visto ese tema’. Entonces ahí tienes una muestra de que el gobierno no ha estado a la altura en esto, porque no le interesa, no le interesan los cambios en las reglas del juego.

-Se refiere al tuit del Presidente Sebastián Piñera en el que indicó que los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos, agregando que “una mayoría de Constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia”.

Si, y no hemos discutido eso de fondo, y nadie, creo yo en la Convención, piensa eso. Eso está en los tratados internacionales, el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos. A nadie se le ocurriría quitarle eso. Lo que pasa es que, además, vamos a agregarle derechos a los niños, niñas y adolescentes, y parece que eso les molestara.

Pero claramente los papás tienen el derecho preferente en la educación de sus hijos, pero respetando ciertos derechos de los niños que han sido vulnerados. Sino veamos lo del Sename, entonces es como contradictorio. Yo creo que peca una vez más, antes eran llamados Piñericosas, ahora ya no podemos llamarlos así porque es demasiado y como que no da pie con bola, se dispara en los pies constantemente. Bueno, es parte de este des-gobierno que ha tenido en los últimos dos años.

Los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos. El Estado debe colaborar en esta misión, pero nunca pretender reemplazarlos. Una mayoría de Constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) September 14, 2021

La autocrítica

-Han surgido voces que plantean que la Convención se ha convertido en una “elite”. ¿Qué piensa al respecto?

Es una torpeza, para mí por lo menos. Ahí hay intereses de derecha que fueron por el Rechazo y que están llamando desde ya a rechazar el Plebiscito de salida. Ni siquiera hemos empezado a conversar los artículos de fondo y ya están empezando a llamar al rechazo. Es parte del show de la derecha empresarial, de los medios de comunicación empresariales que no les interesa que esta Convención llegue a término, que tengamos un proyecto de una nueva Constitución para Chile y que se apruebe.

Yo creo que están muy cómodos con las AFP, las Isapres, el agua privada, la educación privada, entonces no les interesa que esto funcione, por lo tanto, la tratan de circo, de esto y lo otro. Yo creo que es parte de la publicidad y propaganda de la derecha que no le interesa que esto avance y que los chilenos tengan mejor calidad de vida al final del día.

-Pero en estos dos meses de la Convención también habrá espacio para alguna autocrítica…

Absolutamente. Hay errores, si lo que dije recién no es contradictorio con que haya errores. Nosotros hemos cometido errores, vamos a seguir cometiendo errores porque obviamente esto está hecho por personas, somos todos bastante primerizos si tú lo quieres en política. Es una institución que tiene que funcionar en un año, una cuestión que en otros países se demoraron mucho más. De hecho, para la Constitución del ’80 se demoraron siete años.

Claro que se cometen errores, hay cuestiones comunicacionales mal hechas, por supuesto que hay errores e insisto, van a seguir habiendo porque estamos tratando de hacer las cosas corriendo, tratando de hacerlo lo mejor posible. Pero obviamente que hay autocrítica, no hay ninguna institución que se libre de meter la pata porque uno también va construyendo un poquito al andar, no había nada, te recuerdo que no teníamos ni siquiera una regla entonces dentro de eso mismo, y por eso yo creo que está muy bien lo que hemos hecho, porque pese a no haber nada, y cometer muchos errores, bueno, funcionamos y estamos sacando la tarea.

Firme con Boric

-El 21 de noviembre serán las elecciones presidenciales. ¿Cómo las visualiza?

Estoy muy esperanzado, yo creo que el próximo presidente de Chile es Gabriel Boric, y creo que debe haber una buena elección de diputados y senadores de la oposición. Espero eso. Ojalá sea más de la mitad que tienen ahora, ojalá llegue a 2/5 o incluso a 2/3, ojalá, para que el gobierno de Boric pueda realizar su programa e incluso pudiendo implementar la nueva Constitución que sea aprobada el próximo año.

Tengo mucha esperanza de que Chile va a hacer una buena elección, votando por Boric y por los diputados, senadores y core de Apruebo Dignidad, de los Socialistas, de aquellos están por los cambios que la ciudadanía nos ha pedido desde el 18-O en adelante.

-Gabriel Boric y Sebastián Sichel lideraron las preferencias para convertirse en el nuevo Presidente en la encuesta CEP. ¿Cómo toma estas encuestas? ¿Les cree?

Las encuestas han fracasado en los últimos cuatro años de forma gravitante. Dijeron que Beatriz Sánchez tenía un 10% y alcanzó un 20%, que el Apruebo y el Rechazo estaban mucho más cercanos y nunca nadie habló de un 80% y 20%, en la elección de constituyentes también se equivocaron.

La verdad es que las encuestas están con una muy mala reputación hoy día por sus fallos, pero así y todo, porque yo creo que hay muchas encuestas que están mal hechas pero hay otras que son ideológicas, que responden a intereses y no a la verdad, la que vi hoy día decía que el 25% creía que iba a ganar Gabriel Boric y atrás quedaba como con un 12% o 15% Sichel, y le pisaba los talones a Sichel la Yasna Provoste, entonces ups, cuidado. Claro, probablemente Sichel y Boric pasen a segunda vuelta pero podrían pasar Yasna y Gabriel. De repente no, pero las encuestas no son muy confiables al día de hoy.

-¿Sería una sorpresa si pasan Gabriel Boric y Yasna Provoste

Sí, sería una sorpresa porque quiere decir que la derecha ya no tiene ningún poder en términos electorales, tiene poder en términos económicos, en términos de medios de comunicación, pero no en términos de gente que quiera. Pasó en Santiago en la elección de gobernador, pasó un DC y una persona de izquierda, entonces podría ser. Como no confío en las encuestas, lo mío es intuitivo así que sería mentira decir ‘esto va a ser así’. ¿Es posible? Si, pero también podría pasar Sichel y Boric.

-Boric es su candidato…

Sí, he hecho campaña por él y voy a seguir haciendo campaña por él.

La batalla de Chile

-Su candidato dijo que el retiro de auspicio de Carozzi de La Red iba a ser una jugada que les iba a salir “carozzi”. ¿Qué piensa de esta polémica?

Tú sabes que yo estoy en medios, siempre he estado en televisión y participo en La voz de los que sobran. Yo creo que Chile tiene que cambiar en ese aspecto, no puede ser que los empresarios, que pueden tener una cierta tendencia de derecha, pero es descarado cuando Juan Sutil te dice que va a sacar su publicidad de CNN porque considera que CNN está transmitiendo mal las noticias del 18-O, o que Carozzi dice que va a sacar la publicidad de La Red porque está transmitiendo La batalla de Chile.

Me parece que ahí hay un despropósito, hay un tratar de intervenir directamente en los medios y eso en ninguna parte del mundo se acepta. Yo diría que nosotros necesitamos una ley de medios que garantice la pluralidad, mira lo que estoy diciendo, garantice la pluralidad, como en Francia, como en Europa en que el Estado también financia la pluralidad. ¿Y cómo se financia la pluralidad? Bueno, poniéndole lucas, ya sea con auspicios u otras formas, a aquellos medios independientes que tienen otras políticas, otra forma de ver la sociedad.

Acá en Chile existe el famoso duopolio en materia de diarios y existe una mayoría del Canal 13, del Mega, de empresarios, TVN que es del gobierno de turno, entonces yo creo que tiene que haber una ley de medios que garantice la pluralidad, el pluralismo periodístico y acá en Chile no existe. Entonces tiene razón Gabriel en términos de decir que aquí no puede ser que los empresarios, a través de sus empresas, quieran influir en los medios y a la larga en la política. Y bueno, para qué decir todo lo que fue el financiamiento ilegal, que ahí está más clarito.

-A propósito de lo mismo, ¿Qué le parece que se haya emitido en televisión abierta La batalla de Chile?

Yo creo que es muy bueno, le hace bien al país que se haya transmitido, con todo lo que uno pueda criticarlo. El punto es que alguien pueda pensar ‘me cargó’, pero está bien que lo hayan transmitido. Otros pueden decir ‘me encantó’, pero está bien que lo haya transmitido.

En el fondo eso es, que le den la oportunidad de que ese documental que fue tan galardonado afuera de Chile, tan aplaudido, no se haya dado en nuestro país. A ti te puede gustar o no gustar, es absolutamente legítimo, y me parece bien que haya discusiones, y algunos digan que ‘era muy militar’, y otros digan ‘que reflejaba la realidad’. Eso me parece muy bien, pero que se pueda transmitir es lo bueno.

Y uno también le pediría a TVN, que es el canal público, que cuando va a transmitir algo que no le gusta mucho, no lo ponga un sábado a la 1 de la mañana, porque en el fondo no hay una intención de que la gente vea material nuevo, con otras visiones.

“La política neoliberal va a terminar ahora”

-Han pasado 48 años desde el golpe de estado, pero aún no ha habido cierto consenso respecto a cuando concluyó la transición. Hay quienes plantean que la transición podría terminar ahora con una nueva Constitución. ¿En qué tránsito de la historia cree que se encuentra Chile?

Yo creo que la transición empezó con el gobierno de Aylwin y ha continuado, obviamente en distintos niveles de profundidad. Pero con Pinochet como comandante en jefe no había una transición que hubiera terminado. Uno podría decir que el 2005, cuando hubo una modificación constitucional en que los militares terminaron de tener el tutelaje sobre la Constitución, también podría haber terminado. Yo creo que tienes razón, es muy discutible.

Claramente (no terminó) en el gobierno de Aylwin, pero podía haber sido un paso importante el 2005 con el cambio constitucional que hizo Ricardo Lagos, y podríamos estar terminándolo ahora perfectamente. No soy historiador pero creo que esos hitos que mencionaste y menciono yo sí dan cuenta de cambios globales a nivel del país.

Por ejemplo, yo creo que la política neoliberal va a terminar ahora, entonces si tú me dices ‘¿estará terminando la transición?’, bueno, estará terminando la transición. Si tú me dices ‘¿y políticamente?’, bueno, hasta al gobierno de Michelle Bachelet todavía estábamos con un sistema electoral que no era un sistema abierto, que no era representativo, era el binominal, entonces también podríamos decir que con Michelle Bachelet (segundo periodo) hubo otro hito de término de la transición porque eran dos grupos los que gobernaban y los que podían gobernar a una mayoría.

Yo creo que ha sido muy pausada esta transición, que comenzó con Aylwin, tuvo hitos con Lagos. Pero lo de los senadores designados era impresentable, después en el segundo gobierno de Bachelet fue el término del binominal. Y por ejemplo, ahora, la elección de gobernadores también es un hito, porque uno podría decir que es la transición de darle más poder a las regiones, que también es parte de una transición política, que lo hicimos ahora. Depende de la lectura que tú tengas, la transición sí puede haber sido larga, como han sostenido algunos, y el cúlmine sería este cambio constitucional.

-Finalmente se confirmó la Parada Militar 2021, con un presupuesto más bajo en comparación a años anteriores. ¿Cómo toma la realización de esta Parada?

Es una tradición histórica, por un lado, pero por otro lado va a ser sin público. Y uno entendería que la Parada Militar es para que la gente vaya a verlo. ¿Qué sentido tiene verlo por la televisión si la gente iba ahí porque tenía un día de campo, elevaban volantines, la gente mirando, los familiares yendo a ver a sus hijos desfilar. ¿Qué sentido tiene que no haya nadie ahí? Estarán las puras cámaras, o sea hay que prender la tele para verla.

Me parece bastante despropósito, el gasto de plata es bastante fuerte porque el gobierno mismo dice ‘yo no tengo plata para esto, no tengo plata para lo otro’, pero se gastan estas sendas cantidades de plata en la Parada Militar. Por suerte, es una Parada Militar más modesta porque el gasto de plata es increíble, y si el año pasado no la hicimos, bueno, también podría no haberse hecho. No hemos terminado con la pandemia, la pandemia sigue, permanece.

Vade no le hace bien a la Convención

-El tema de Rodrigo Rojas Vade y su “falso cáncer” se ha tomado la agenda en los últimos días. Si bien renunció a la vicepresidencia de la Convención, no ha confirmado su salida de la Convención. Para Daniel Stingo, ¿debería salir?

Sí, yo creo que sí. Yo creo que le hace mal a la Convención que una persona que mintió para obtener el puesto y habiendo fundado su campaña en esa condición física de cáncer que ‘tenía’, esté.

Ahora, yo no sé cómo se resuelve esto al día de hoy, porque hoy no puede renunciar porque estamos protegidos por la normativa constitucional que es de los diputados, por lo tanto no hay renuncias, pero hay que buscar una fórmula para que se vaya tranquilo para la casa, porque le hace daño a la Convención, porque hay un desequilibrio respecto a que obtuviste una votación mentirosa.

Independiente de entenderlo a él y de ser solidario con él, creo que no le hace bien a la Convención que esté, porque, insisto, su elección es fraudulenta en términos humanos, de engañar a la gente. Hay una pérdida de confianza enorme, que es muy dolorosa y muy dañina.

-No hay algo legal que implique su salida…

Excepto por una razón médica, podría verse por ahí, yo supongo que la Mesa lo verá, él está por ahora con licencia médica, ojalá se resuelva con su salida tranquila de la Convención, porque insisto, no hay hoy en día una fórmula para su salida. Pero el reglamento supongo que lo podemos establecer y ver cómo él podría renunciar.

-¿Y en el caso de que vuelva de su licencia?

¿Tendríamos que recibirlo? Sí.

-Él es alguien que mintió para llegar a la Convención, y si no tiene la obligación de renunciar, ¿Cómo cree que sería la dinámica cuando vuelva?

Es un tránsito difícil, me estás preguntando algo a lo cual yo no le veo salida en este momento, pero espero que la tengamos. Pero es como que me preguntaras algo que no sé cómo resolver.

Creo que tiene que resolverse de la mejor manera posible, para él pero mucho más importante para la Convención y para Chile. Pero ahora habrá que buscar fórmulas, los chilenos tenemos imaginación así que yo creo que se puede buscar una fórmula para que él se vaya y lo reemplacemos, si es que hay que reemplazarlo, y se siga avanzando. Pero está difícil este punto.

-¿Cuál fue su reacción cuando se enteró de su ‘falso cáncer’?

Lo conocía porque estaba en mi sala, estaba en la sala 3, hay que recordar que está la sala de plenario y hay cinco salas más porque por el covid no podemos estar todos en el mismo lugar. Me parece una persona muy apañadora, acogedora, no es una persona conflictiva.

Me dolió harto, me dolió por lo que significa el tema personal de vivir con un engaño, debe ser también muy fregado, y por otro lado, haber engañado a sus electores, haber engañado al país, la pérdida de confianza, la traición a la confianza, es bien doloroso para todos, para nosotros, los constituyentes, y para el país también. Me golpeó… sí, me golpeó. Como a todos, yo diría que a los 154 más también, nos golpeó a todos.

-Y a varios chilenos también…

Si, por supuesto, si lo dije, lo más doloroso fue para los chilenos que depositaron su confianza en él.

-Teresa Marinovic dijo que Rojas Vade era ‘un careraja’. ¿Qué piensa de este tipo de declaraciones?

Yo de Teresa Marinovic prefiero no hablar, tiene su propio show, entonces no es una persona que valga la pena comentar cosas serias.

-¿Qué piensa respecto a que Revista Time haya incluido a Elisa Loncón en su lista de las 100 personas más influyentes de 2021?

Lo encuentro fantástico por todos lados. Es un reconocimiento a una mujer mapuche chilena, de región, creo que es un reconocimiento a la Convención, a ella como persona, a la nación mapuche, a las regiones. Mira, por el lado que se vea, lo encuentro una maravillosa noticia, por ella, por la Convención, por el país.

-¿Y cómo cree que ha sido su desempeño como presidenta de la Convención Constitucional?

Bueno, yo creo que ha tratado de hacerlo lo mejor posible, no viene del mundo de la política tampoco, ha cometido errores como todos y ella misma lo ha dicho. La gracia con ella es que también ha admitido que comete errores, si tú ves sus declaraciones, ha dicho que no somos perfectos, y en ese sentido hay una gran humildad.

Es un símbolo para los chilenos que ella esté ahí, una mujer mapuche conduciendo la Convención Constitucional. Insisto, ha tenido algunos aciertos muy grandes y otros errores como todo el mundo, yo creo que nadie escapa de cometer errores pero también de tener grandes aciertos. Y estoy feliz de que esté ahí, y espero que se consolide en el tiempo, porque en principio estaría 6 meses de acuerdo a lo que estamos planteando y que debe ser ratificado.

Mira, todos los presidentes de las cámaras, del senado y de Chile meten las patas, y ella también mete las patas como todos, pero también ha tenido grandes aciertos y por algo la revista Time la nombró entre las 100 personas más influyentes.