Durante la mañana de este miércoles la senadora Carmen Gloria Aravena (IND) explicó en entrevista con La Radio el funcionamiento de la desconocida ley 21.213 que permite rebajar multas TAG que van a beneficio municipal (distintas a las deudas con que se generan con concesionarias). Según explicó, la normativa es de carácter transitorio, por lo que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este 2021.

Aravena explicó que la ley homologa el cobro de varias multas TAG que se generen en un solo día en un una sola deuda, disminuyendo su precio a un 20% del valor original, hasta 100 UTM ($5.200.500 según cambio a junio de 2021).

La senadora señaló que la ley estuvo vigente durante todo el año 2020, y sin embargo, “de más de 5.700.000 multas impagas, solo accedieron a esta ley 134 mil”.

“La gente, no sabemos por qué… y tuvimos una comisión justamente para ver el tema con los municipios, porque siendo una ley tan importante y tan relevante para el bolsillo de todos los chilenos en tiempos de pandemia, no la ha ocupado prácticamente nadie. El porcentaje es bajísimo”, sostuvo.

En esa línea, indicó que “lo más importante, también es que tú puedes pagarlo en cuotas. No es necesario que pagues todo de una vez y puedes hacer un convenio de repactación. Pagar un porcentaje de inicio y luego disponer de cómodas cuotas mensuales para pagarlo de acuerdo a nuestro bolsillo”.

“Este beneficio es transitorio (…), por lo tanto esta situación hay que hacerlo. Yo sé que faltan varios meses para el 31 de diciembre, pero llama la atención que no se haya promocionado, no se haya divulgado y no se haya informado a los ciudadanos”, indicó.

Agregó que se debe hacer “es acudir al municipio para acogerse a esta ley y de alguna manera le rebajen la multa, que en este caso puede ser desde un 20% del importe total y un máximo de 100 UTM (…). El pagar solo un 20% de la multa es un tremendo beneficio”.

La normativa

Sobre la Ley, Aravena explicó que “modifica los cuerpos legales que indica para delimitar la infracción que consiste, primero, en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas. Esta ley tuvo por objeto regular de mejor manera las multas por utilizar una autopista sin TAG, las que en muchos casos eran consideradas abusivas”.

El cuerpo normativo detalla que “de cometerse dos o más contravenciones a la prohibición dispuesta en el artículo 114 de la Ley de Tránsito en un día calendario, solo se considerará la primera para todos los efectos legales, evitando así que el automóvil que circula sin TAG cometa una infracción por cada autopista por la que circula”.

