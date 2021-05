El excomandante en Jefe de la Armada de Chile y ahora constituyente electo por la región de Valparaíso, Jorge Arancibia, se declara disponible para asumir la presidencia de la Convención Constitucional en el caso de que sea un representante de Chile Vamos “el elegido”.

“Indudablemente que estaría disponible”, afirma Arancibia, independiente pro UDI, en conversación con este medio.

El almirante (r) y exsenador cuenta que admira a Pinochet, de quien fue edecán, porque “rescató a Chile del marxismo”, pero enfatiza en que eso no tiene nada que ver con el cambio de Constitución. A su juicio, el dictador no participó de la redacción de la Carta Magna aún vigente.

“No me siento aislado”, confiesa. Y añade: “Mi voluntad es de conversar con los otros 154 constituyentes y voy tratar de tener la mejor relación y entregar mi aporte por la tradición, cultura y experiencia de lo que he vivido”.

Conservar “lo bueno”

-De la Constitución del 80, ¿qué debe conservarse?

Hay muchas cosas. De partida, la estructura que tiene, los distintos capítulos. Ahora, cada uno de esos capítulos van a tener modificaciones importantes. Ahí hay un esquema de diseño que podría ser válido, si es que esa es la idea. Por ejemplo, tenemos que definir los roles de los poderes, Ejecutivo, Judicial o Legislativo. Hay que ver ahí el tema del Banco Central, también los derechos y deberes, todos temas que van a tener modificaciones, algunas muy importantes. La nueva Constitución va a ser con la estructura más o menos de la anterior, pero con un contenido distinto.

-Pero, aquí hay un espíritu en la del 80, con Jaime Guzmán como ideólogo y aprobada durante el periodo de Pinochet, de ello, ¿qué considera que se debe mantener?

Hay muchas cosas que me gustaría que se mantuvieran, como, por ejemplo, la autonomía del Banco Central, pero siento que hay gente que quiere asignarle no solo responsabilidad en el tema inflacionario, sino que también algunas responsabilidades en el trabajo. Entiendo que la lista de 26 derechos ciudadanos que están en la Constitución, va a tener modificaciones, quieren incorporar el derecho a techo, a vivienda digna. Vivienda digna suena tan bonito, pero digamos después qué significa eso, porque hay que ser realistas. Esta Constitución es la ley de leyes y de ella se van a derivar las leyes específicas y hay que ser consecuentes con eso.

-Hay una ideologización asociada a la anterior Constitución del 80, a la dictadura de Pinochet y a Jaime Guzmán, ¿qué siente al ser redactor del documento que la reemplazará?

Son sentimientos distintos. Estábamos en un hoyo muy complicado cuando él asume el mando del país y luego de 16 años logra entregar un país estructurado que permitió avanzar con el sistema democrático. Pero, él salvó al país de una situación en que el marxismo nos tenía liquidado. Soy de esa época, de las filas, del desabastecimiento. Frente al general Pinochet tengo un reconocimiento y un agradecimiento personal por lo que hizo por el país.

-Y, ¿sobre la Constitución del 80?

Cumplió una etapa y por eso tiene que venir un renuevo, porque en el siglo 21, la tecnología, la gente es distinta a la del año 80. El desafío que nos plantea, un país más rico, pero más desafiante, y, a lo mejor, más desigual, son temas que son importantes. Pero, no metan la figura del general Pinochet en la confección, porque no tuvo que ver con su elaboración, él era Presidente de la República y hubo un plebiscito en el cual se aprobó esa Constitución. Pero, independiente que había una ideología detrás, ahora vamos a tener varias ideologías en que vamos a tener que ponernos de acuerdo.

-Pero, ¿considera que Pinochet estaría de acuerdo con ese proceso de cambio?

No tengo idea, no soy capaz de establecer una comunicación con su recuerdo. No me considero capaz de responder eso.

-Hoy, hay otra cancha respecto de 1980, con una derecha en minoría frente a otros sectores que, por cercanía, si se unen, pueden llegar a los dos tercios, ¿ustedes están solos en este camino?

No, para mí no, no me siento aislado. Mi voluntad es de conversar con los otros 154 constituyentes y voy tratar de tener la mejor relación y entregar mi aporte por la tradición, cultura, experiencia de lo que he vivido, para entregar la mejor de las cartas fundamentales, pero bajo ningún criterio, en mi caso, ideologizado.

Funcionamiento de la Convención

-Se dice que si la derecha no llega a acuerdo, será irrelevante en lo que se viene….

Aquellos que no lleguen a acuerdo van a ser irrelevantes, no solo la derecha. Nosotros tenemos la misión, que nos ha encomendado el pueblo, de llegar a acuerdo, que sean racionales y acorde al Chile del futuro, de los próximos 50 años. Ese es el desafío, quienes rompan de cualquier lado, con posiciones extremas, van a ser responsables de eso, de que pudiese llegar a última instancia que en el plebiscito de salida la gente lo rechace y se pierda, tenemos ese desafío.

-Entonces….

La idea de imponer una cierta idea, como lo decía con tanta gracia un constituyente en un programa de TV, me parece que no es la actitud para entrar a una sala. Cuando toque la campana y vaya a la sala de clase tiene que ser con la mente abierta.

-Fue el abogado y constituyente Daniel Stingo….

No me gusta hacer referencia con nombre, siempre soy así, bien amplio. No quiero personalizar en un personaje en particular.

-Pero, ¿considera que ese tipo esas declaraciones no deben estar en el ánimo de lo que se viene?

Ciertamente, no.

El “barco” convencional

-Si la Convención fuera un barco, ¿quién debería ser el capitán de esa embarcación?

Normalmente lo barcos son comandados por gente con experiencia, con una madurez profesional, con conocimientos y que tengan un ascendiente sobre la tripulación. Eso es muy importante, que no sea un grado no más. Ser un buen conductor, en el entendido que el presidente dirige la sesión y no tiene autoridad sobre otro. Ojalá que tenga experiencia en situaciones como ésta y convoque al resto.

-Usted está disponible para asumir la presidencia de la CC, dada su experiencia…

No hay nadie que no ha tenido la voluntad, la capacidad o el coraje de presentarse a una elección de constituyentes que no tenga la disposición de asumir la responsabilidad que eso conlleva. Si mañana en mi sector, que somos minoritarios, se produjera una situación como esa, indudablemente que estaría disponible.

La lista del Pueblo

-Hay una multiplicidad de colores por las listas que llegaron a la CC y se redujo la representación de partidos tradicionales. Como representante de Chile Vamos… ¿Cómo proyecta la labor?

Voy a hacer una relectura de lo que ocurrió, porque dicen que pasó por encima o que el tren atropelló. Vamos por Chile sacó 37 constituyentes y es la lista que sacó más integrantes, dejemos claro eso. La ex Concertación sumó 25 constituyentes, estamos en 62, después entramos en la izquierda más dura, el FA y el PC tienen solo 28 y la Lista del Pueblo son 22. La Lista del Pueblo vean a qué siglas corresponden, porque no es como la de Vamos por Chile en que tenemos personas de Evópoli, la UDI, Republicanos o RN, tiene una cantidad de componentes que se muestran con letras. La nuestra era “XP” y yo era el número 15. Bueno, la Lista de Pueblo tiene W, S, Y, P , M, N o Z, dependiendo del distrito tenían una sigla distinta.

-¿Eso qué significa?

Eso representa un objetivo específico, ahí se puede identificar algunos que son ecologistas, animalistas o que quieren cambiar la Constitución. Es decir, la Lista del Pueblo no es una lista unitaria, fuerte o poderosa. Es interesante, sacó 22 constituyentes, mucho menos de lo que tiene el resto, pero han tenido un expresión victoriosa que es muy impresionante que los medios de comunicación la repliquen.

-Entonces, ¿en la Lista del Pueblo no hay una directriz común?

No, en absoluto, en un comienzo son independientes, pero independencia sobre distintos temas y ciertamente cuando empecemos a conversar todos, habrán aproximaciones, áreas comunes, pero la Lista del Pueblo, depende del distrito donde fue elegida la persona, tenían letras distintas, por la condición, característica y lo que buscaban. Hay unos regionalistas, animalistas, medioambientalistas, hay de todo.

-¿No cree que la Lista del Pueblo sea de izquierda?

No, no he dicho eso. La Lista del Pueblo tiene inquietudes que podrían estar asociadas a una idea de renovación y cambio. El término derecha o izquierda dejó de tener algún sentido para mí. Estamos en un proceso de evolución en que van a haber cambios en la estructura de Chile, pero no lo etiquetemos de izquierda o derecha. Si es de extrema izquierda es muy probable que los chilenos al final no la aprueben.

¿Tren que no arrolló?

-Pese a que señala que el “tren no atropelló”, la derecha quedó reducida a menos de un tercio, ¿para usted no es así?

Sí, es así, 37 constituyentes son menos que un tercio. El resultado para esta agrupación de “Vamos por Chile” fue muy inferior al que se pensó, producto de una campaña y una situación del país que es muy compleja. Teníamos un gobierno que enfrenta una difícil tarea por delante y en ocasiones no muy bien entendida por la gente. Los que teníamos alguna conexión con el gobierno tuvimos una sanción.

-¿La gran responsabilidad del fracaso de la derecha en la elección de la CC es del Presidente Piñera?

No, son siempre situaciones múltiples. Indudablemente la gestión del Gobierno es un factor que debe haber influido en esto, la pandemia y sus impactos, la pérdida de trabajo es otro elemento fundamental. La inquietud de la gente frente a esta explosión delictual, el narcotráfico y otros, la falta de manejo en eso. Ha afectado a la elección y en general a quienes tienen una asociación con el Gobierno que ejerce su potestad, pero no diría es el presidente Piñera, hay una suma de factores, que llevan a que nuestro sector esté más afectado que otros.

-Sí, pero está lo que pasó dos semanas antes de la elección con el tercer retiro y quien toma las decisiones es el Presidente, ¿o no?…

No, si es del Presidente, no puedo decir que no. El es el mandatario, este es su gobierno y es de los partidos que los apoyan. Cuando se rompen estas cosas y el Presidente toma decisiones u orientaciones y sus parlamentarios tienen un comportamiento distinto, indudable que veo que hay una situación compleja, pero no es solo del Presidente o del Gobierno, también de parlamentarios que son expresión del Gobierno y que han tenido una actitud un tanto díscola.